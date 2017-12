Vumetric remporte un contrat de test d'intrusion d'envergure avec le gouvernement du Québec







QUÉBEC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Vumetric, spécialisée en cybersécurité, annonce la conclusion d'une entente de trois ans avec le Centre des services partagés du Québec (CSPQ). En vertu de cette entente, Vumetric devient le fournisseur exclusif de services de tests d'intrusion, d'audits de sécurité et d'analyses de vulnérabilités des infrastructures technologiques et des applications hébergées par le CSPQ. Ce contrat, d'une valeur estimée à plus d'un million de dollars, est l'un des plus importants contrats de tests d'intrusion octroyée au Canada à ce jour. Il permettra notamment au CSPQ de proposer des services de tests d'intrusion et d'audits de sécurité, dont la réalisation sera assurée par un fournisseur commun, auprès de sa clientèle constituée de ministères et d'organismes gouvernementaux.

Ce contrat d'envergure vient renforcer la position de chef de file de Vumetric dans le domaine des tests d'intrusion et de vulnérabilités. « Nous récoltons le fruit de nos choix stratégiques qui ont permis le développement d'offres de service ciblées et spécialisées en cybersécurité. Notre expertise construite au rythme de plusieurs centaines de projets de tests d'intrusion, notre approche méthodologique reconnue et notre capacité à synthétiser et présenter les constats et recommandations dans un langage clair font partie des points saillants qui nous ont permis de nous démarquer et de remporter cet important contrat », souligne Patrick Chevalier, associé principal chez Vumetric. « Nous sommes très fiers que les organismes publics du Québec puissent bénéficier de notre expertise, nous nous réjouissons de pouvoir les aider à demeurer proactifs face à l'évolution des menaces et des risques liés à l'utilisation des TI. »

À propos de Vumetric

Vumetric est une société indépendante spécialisée en cybersécurité. Avec plusieurs centaines de projets à son actif et la récurrence des mandats confiés par ses clients, leur approche unique a fait ses preuves auprès de sociétés et d'organismes de toutes tailles, tant du secteur privé que public. Que ce soit pour un projet de tests d'intrusion, pour l'impartition de certaines opérations de sécurité ou encore des services professionnels, Vumetric simplifie les enjeux de cybersécurité et aide les organisations à protéger leurs actifs contre les menaces et les risques liés à l'utilisation des TI. Pour plus d'information, consulter le www.vumetric.com

À propos du CSPQ

Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) est un organisme gouvernemental qui a pour mission de fournir ou rendre accessibles les biens et services administratifs dont les organismes publics ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions notamment en matière de ressources humaines, financières, matérielles, informationnelles et communicationnelles. Le CSPQ vise à rationaliser et à optimiser les services de soutien administratif aux organismes tout en s'assurant de leur qualité et de leur adéquation aux besoins. www.cspq.gouv.qc.ca

