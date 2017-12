La FCPQ salue le retour de l'éducation à la sexualité obligatoire dans toutes les écoles du Québec







QUÉBEC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) accueille favorablement l'annonce faite par le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, de rendre obligatoire l'éducation à la sexualité dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec pour la rentrée scolaire en 2018.

Depuis plus de trois ans, la FCPQ demande la réintroduction de l'éducation à la sexualité dans l'ensemble du réseau scolaire. « Je me réjouis de l'annonce faite par le ministre aujourd'hui. En avril dernier, j'ai signé une lettre ouverte dans laquelle j'affirmais que les parents du Québec sont convaincus qu'un enseignement fait par un pédagogue est, et de loin, plus pertinent que toute information sur Internet. Il vaut mieux une généralisation parfois imparfaite qu'une formation parfaitement inexacte sur Internet ! », affirme Corinne Payne, présidente de la FCPQ.

La FCPQ rappelle que la délicatesse du sujet exige une approche basée sur le respect de l'être humain et la mise en place d'outils concrets de formation et d'accompagnement pour les intervenants, les parents et les jeunes.

« La FCPQ sera exceptionnellement attentive tout au long du processus d'implantation de l'éducation à la sexualité afin de s'assurer que les parents demeurent impliqués et qu'ils aient l'information juste en temps opportun. De plus, l'intérêt des enfants devra toujours être une priorité », conclut Corinne Payne.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 40 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 12:04 et diffusé par :