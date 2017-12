Entente de principe acceptée - Maintenant, les membres de l'APIGQ exigent que le vrai travail commence







QUÉBEC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) divulgue les résultats du vote sur l'entente de principe conclue entre le secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et le comité de négociation de l'Association, le 16 novembre 2017.

Suite à une tournée provinciale des membres de l'Association dans les dernières semaines, un vote s'est tenu du lundi 11 décembre 2017 à 00 h 01 pour se terminer le mercredi 13 décembre 2017 à 23 h 59. Voici les informations pertinentes du vote :

Pour l'entente de principe : 92 %

Contre l'entente de principe : 8 %

Un total de 1 221 membres a voté sur 1 402 membres habilités à voter en date du 4 décembre 2017, représentant un taux de participation de 87 %.

Précisons que l'élément clé qui a permis la réalisation de cette entente repose sur la création d'un comité indépendant portant sur l'expertise, l'attraction et la rétention des ingénieurs dans la fonction publique québécoise. Ce comité se devra d'évaluer la valeur de l'expertise interne et proposer des solutions concrètes pour régler le grave problème de la vulnérabilité du gouvernement en matière d'ingénierie. Selon le texte de l'entente de principe, la présidence de ce comité devra être choisie par les parties en fonction de l'impartialité, la neutralité, les connaissances et la crédibilité du candidat. Le texte précise également que la présidence devra, de préférence, être attribuée à un juge à la retraite. La bonne conduite de ce comité est névralgique pour les membres de l'APIGQ dans la poursuite de leurs relations de travail.

« La tournée réalisée par les membres du Comité de négociation dans les dernières semaines a permis d'expliquer aux membres les détails de l'entente de principe. Quoique les membres ne soient pas pleinement satisfaits de cette entente, ils comprennent que c'est un pas dans la bonne direction. Le message des membres est clair : il faudra mettre l'emphase dans la prochaine année sur le comité portant sur l'expertise, l'attraction et la rétention des ingénieurs dans la fonction publique. Avec un budget adéquat et un président crédible, nous sommes convaincus que le comité pourra faire partie de la solution pour reconstruire l'expertise du gouvernement et atteindre la pleine reconnaissance de la valeur de l'ingénieur au sein de l'État », a déclaré le président de l'APIGQ, M. Marc-André Martin.

« L'Association a recommandé à ses membres de voter en faveur de cette entente dans le but de participer à ce comité sur l'expertise. Nous rappelons que l'expertise est un rempart à la collusion et la corruption. Nos membres sont plus que déterminés à poursuivre le combat, et ce, nous l'avons bien ressenti dans la tournée réalisée par le Comité de négociation », mentionne Andy Guyaz, secrétaire-trésorier.

« Pour la suite des choses, nous irons nous rasseoir avec le SCT pour finaliser les textes de la convention 2015-2020. Nous souhaitons terminer le plus tôt possible afin de nous concentrer sur le comité sur l'expertise interne », a précisé M. Martin, président de l'APIGQ.

À propos de l'APIGQ

Fondée en 1986, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est un syndicat indépendant qui représente l'ensemble des 1 400 ingénieurs oeuvrant au sein du gouvernement du Québec.

