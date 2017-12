Mérieux Développement entre au capital des Laboratoires Ineldea, afin d'accélérer son expansion commerciale en France et à l'international







Les Laboratoires Ineldea, société française spécialisée dans la formulation, le développement et la commercialisation de produits de santé naturelle, annoncent une levée de fonds de 10 millions d'euros. Réalisée par Mérieux Développement, l'opération a pour objectif de renforcer le développement commercial de l'entreprise en France et d'accélérer sa présence à l'international, combinée à une politique d'acquisitions ciblées.

Créés en 2003 par Nicolas Cappelaere, les Laboratoires Ineldea sont reconnus pour leur expertise technique et scientifique dans la formulation, le développement et la commercialisation de produits de santé naturelle. Basés dans la zone industrielle de Carros près de Nice, les Laboratoires INELDEA, rassemblent 130 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros en 2016, dont 20% à l'export.

Dès leur création, les Laboratoires Ineldea se sont positionnés de façon innovante sur le marché des compléments alimentaires, les considérant comme une nouvelle génération de produits participant au bien-être et à la bonne santé de tous.

Les Laboratoires Ineldea ont fait le choix de commercialiser plusieurs gammes de produits, afin de répondre aux besoins micro-nutritionnels de chaque individu à chaque étape de la vie : Pediakid, Olioseptil, STC Nutrition, Ineldea Santé Naturelle, Copmed. Des solutions nutritionnelles basées sur une sélection et une combinaison précises des meilleurs principes actifs disponibles, s'appuyant sur des données scientifiques publiées. Les marques d'Ineldea sont commercialisées principalement en pharmacie, parapharmacies, magasins spécialisés, et prescrites par les praticiens de santé.

Sur ce marché en forte croissance, les Laboratoires Ineldea affichent une dynamique de croissance très supérieure à la concurrence du secteur et comptent poursuivre cette trajectoire par le renforcement de leurs fondamentaux et une stratégie d'acquisitions ciblées.

« Le marché des produits de santé naturelle regroupe actuellement plus de deux mille entreprises en Europe, sur un marché estimé à 11 milliards d'euros. Notre choix d'accueillir Mérieux Développement répond clairement à la volonté d'accélérer notre croissance organique et notre stratégie d'acquisition sur ce marché en forte croissance, Nous sommes ravis que Mérieux Développement, investisseur de renom et spécialisé dans notre secteur industriel, puisse nous permettre de passer un nouveau cap ! » indique Nicolas Cappelaere, Président Directeur Général des Laboratoires Ineldea

« L'entrée de Mérieux Développement au capital des Laboratoires Ineldea est fondée sur notre appréciation de la solidité de l'équipe fondatrice et dirigeante. En outre, nos deux sociétés partagent le même constat : une nutrition adaptée constitue la clé de voute d'une bonne santé et représente à ce titre une pièce maîtresse de l'approche de prévention en France et à travers le monde. Par ailleurs, l'exigence de qualité et d'innovation portée par Nicolas Cappelaere et son équipe correspond aux valeurs que nous partageons. Nous sommes heureux de devenir l'actionnaire minoritaire de référence de cette entreprise française en forte croissance, et soutenir sa politique d'innovation et d'expansion à l'international. » ajoute Thierry Chignon, Senior Partner au sein de Mérieux Développement

A propos des Laboratoires Ineldea / http://www.ineldea.com

Créés en 2003 par une équipe dirigeante possédant une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des produits de santé naturelle, Laboratoires INELDEA, bénéficie d'une expertise technique et scientifique reconnue dans la formulation, le développement et la commercialisation de produits de santé naturelle et cosmétiques naturels particulièrement innovants. La société est , certifiée ISO 22000, et fait partie des 60 PME Françaises sélectionnées par BPIFrance dans son accélérateur PME 2017.

Fort d'un portefeuille produit de plus de 400 références, les laboratoires INELDEA ont su gagner, grâce à la qualité des produits commercialisés, la confiance des professionnels de santé et des consommateurs, en France et dans plus de 20 pays à l'international.

En outre, la société a su démontrer sa capacité à saisir et à intégrer avec succès des opportunités de croissance externe, à l'instar de l'acquisition des Laboratoires COPMED en 2012, opération rendue possible grâce à un financement obtenu auprès d'Audacia.

A propos de Mérieux Développement / http://www.merieux-developpement.com

Mérieux Développement investit en capital développement et en capital innovation dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Mérieux Développement opère en soutien aux entrepreneurs et sociétés dont les produits et services représentent de réelles avancées à travers le monde, en mettant à disposition son expertise industrielle et son réseau international. Mérieux Développement est une filiale de l'Institut Mérieux, qui emploie actuellement plus de 17 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 2,5 milliards d'Euros en 2016.

Intervenants sur l'Opération

Société

Laboratoires Ineldea : Nicolas Cappelaere, Laurent Calbérac

Conseil M&A / Levée de Fonds : Edmond de Rothschild Corporate Finance - Nicolas Jullian, Fabien Bayard

Avocat Corporate : Cabinet Fortino - Me Pierre Fortino

Investisseur

Mérieux Développement : Thierry Chignon, Benoît Pierret

DD Financières, Juridiques, Fiscales, Sociales : Grant Thornton TAS : Françoise Méchin, Pierre-Olivier Arsac

Conseil juridique : Duteil Avocats : Me François Duteil, Me Edouard Eliard

Contact pour Merieux Developpement ? Aurelie Boulleray ? aurelie.boulleray@merieux-developpement.com ? +33-(0)4-78-87-37-00

