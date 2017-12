Avis aux médias - Annonce d'une aide financière importante pour le développement du tourisme hivernal dans la région de la Mauricie

Empire State Realty Trust, Inc. et iHeartMedia ont annoncé aujourd'hui que le spectacle son et lumière annuel de l'Empire State Building (ESB) pour les fêtes de fin d'année mettra en vedette la superstar mondiale Gwen Stefani et son tube pour les...

