Des investissements de près de 70 000 $ pour structurer l'offre des marchés de Noël







QUÉBEC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de développer et de structurer l'offre des marchés de Noël, le gouvernement du Québec annonce le versement d'une aide financière maximale de 60 000 $ sur deux ans au Regroupement des marchés de Noël du Québec. Un montant de 6 000 $ est également attribué au Marché de Noël de L'Assomption, en partenariat avec Tourisme Lanaudière, pour soutenir l'événement.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

L'aide financière de 60 000 $ provient du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide à la gouvernance et à la concertation. De ce montant, 40 000 $ sont accordés en 2017-2018 et 20 000 $ l'année suivante. L'aide financière de 6 000 $ provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme.

Citations :

« Les marchés de Noël ajoutent au dynamisme de nos régions pendant la période des Fêtes. Il s'agit d'une belle occasion pour découvrir les produits du terroir dans une ambiance festive et chaleureuse. Je suis convaincue que cette aide financière permettra de bonifier ce type d'événements et qu'elle favorisera l'augmentation du nombre de visiteurs d'ici et d'ailleurs sur les différents sites.»

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'hiver au Québec est l'occasion de découvrir les goûts et les coutumes de chacun. La multiplication des marchés de Noël démontre l'engouement des visiteurs pour cet attrait et mérite qu'une vision stratégique soit mise en place afin d'en maximiser le développement. En soutenant les initiatives du Regroupement, le gouvernement du Québec reconnaît l'apport des marchés de Noël à l'industrie touristique. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les marchés de Noël du Québec sont un produit hivernal ayant un grand potentiel touristique. Ils demeurent une formidable vitrine pour mettre en valeur les producteurs, les transformateurs et les artisans québécois. Ils contribuent également à augmenter la notoriété des régions en tant que destination touristique, à une période de l'année où il y a peu d'offres. »

Joanne Dubois, présidente du Regroupement des marchés de Noël du Québec

