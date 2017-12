Le gouvernement du Canada a recours à l'approvisionnement pour aider les petites entreprises à croître et à créer des emplois







Solutions innovatrices Canada, un programme de 100 millions de dollars, stimulera l'innovation et créera des emplois pour la classe moyenne

OTTAWA, le 14 déc. 2017 /CNW/ - En tant que principal acheteur de biens et de services canadiens, le gouvernement du Canada fera appel à l'approvisionnement pour aider les petites entreprises du pays à innover et à commercialiser leurs innovations.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, ont annoncé aujourd'hui la mise sur pied de Solutions innovatrices Canada, un programme de 100 millions de dollars qui incite les petites entreprises canadiennes à mettre au point des solutions novatrices pour répondre aux défis proposés par les ministères et les organismes fédéraux.

Que le défi soit de trouver un moyen d'augmenter la résistance du blindage aux produits chimiques ou encore d'améliorer la connexion sans fil des véhicules connectés, les ministères et les organismes fédéraux demanderont aux petites entreprises d'innover et de proposer une solution. Le gouvernement s'associera ensuite à l'entreprise retenue et agira comme son premier client, en l'aidant à commercialiser son idée et à promouvoir la génération suivante de solutions qui pourront devenir des produits commerciaux viables.

Vingt ministères et organismes fédéraux participeront au nouveau programme en ciblant des problèmes d'ordre militaire, économique ou environnemental.

Solutions innovatrices Canada est un élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Citations

« Le nouveau programme Solutions innovatrices Canada mis de l'avant par notre gouvernement aura des retombées à bien des niveaux. Nous agissons de façon proactive et transformons nos défis en possibilités : des possibilités d'innovation, de croissance économique et de réussite des petites entreprises qui mèneront à l'établissement d'une économie d'innovation dynamique et à la création d'encore plus d'emplois pour la classe moyenne canadienne. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Nous croyons que les petites entreprises innovatrices canadiennes sont bien placées pour aider le gouvernement à relever certains défis particulièrement coriaces. Par l'entremise du programme Solutions innovatrices Canada, nous demanderons aux entrepreneurs de créer de nouveaux produits et services qui nous aideront à relever ces défis, et nous les aiderons à prendre de l'expansion dans de nouveaux marchés et à trouver de nouveaux clients à l'échelle internationale. Les avantages de ce programme sont clairs : le gouvernement du Canada pourra obtenir de nouveaux produits et services pour améliorer son travail, et des exploitants de petites entreprises qui redoublent d'efforts pour réussir pourront prendre de l'expansion et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

« Notre communauté d'investisseurs, d'incubateurs et d'accélérateurs offre de l'encadrement, ouvre des portes et fournit du capital aux entreprises canadiennes en démarrage qui cherchent à croître et à se développer. Dans bien des cas, le fait de décrocher un "premier client" constitue une validation essentielle qui permet à ces entreprises de s'implanter sur le marché local et le marché mondial. Le programme Solutions innovatrices Canada qui a été annoncé aujourd'hui aidera les entreprises canadiennes à bâtir leur clientèle plus tôt et permettra aux Canadiens de bénéficier de l'adoption de solutions innovatrices conçues ici au pays. »

-- La présidente du conseil d'administration de la National Angel Capital Organization (NACO Canada), Sandi Gilbert

Les faits en bref

Le financement du programme sera fourni par les 20 ministères et organismes participant au programme Solutions innovatrices Canada . Chaque entité réservera 1 % de ses dépenses de recherche-développement à cette initiative.

. Chaque entité réservera 1 % de ses dépenses de recherche-développement à cette initiative. Solutions innovatrices Canada est modelé sur le programme américain Small Business Innovation Research. Il constitue une composante essentielle des efforts du gouvernement du Canada pour aider les petites entreprises.

est modelé sur le programme américain Small Business Innovation Research. Il constitue une composante essentielle des efforts du gouvernement du pour aider les petites entreprises. Solutions innovatrices Canada encouragera les entreprises détenues et dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des groupes traditionnellement sous représentés à présenter des soumissions.

