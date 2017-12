La ministre Bennett annonce les membres du conseil d'administration provisoire du Conseil national de réconciliation







Le Canada accomplit des progrès à l'égard des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation

OTTAWA, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, a annoncé la nomination de six membres du conseil d'administration provisoire du Conseil national de réconciliation.

Le grand chef Wilton Littlechild, ancien commissaire de la Commission de vérité et réconciliation, présidera le conseil d'administration provisoire. Les autres membres du conseil sont : Max FineDay, Mike DeGagné, Clint Davis, Edith Cloutier et Jean Teillet.

Les nominations aideront le Canada à faire progresser son engagement à l'égard de la mise en oeuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Les nominations sont directement liées aux appels à l'action qui demande d'établir un Conseil national de réconciliation, de lui octroyer un financement pluriannuel et de le doter d'une fiducie de la réconciliation nationale.

Au cours des six prochains mois, les membres du conseil consulteront divers intervenants en vue de recommander des modèles possibles pour la mise sur pied du Conseil national de réconciliation et la dotation de la fiducie de la réconciliation nationale.

La mise en oeuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation constitue un jalon important dans le parcours du Canada vers la réconciliation. Les travaux du conseil d'administration provisoire serviront de repères essentiels dans ce cheminement.

Citations

« La réconciliation n'est pas seulement qu'un enjeu autochtone; c'est un enjeu canadien qui nécessitera une véritable collaboration sur tous les plans pour progresser dans ce cheminement. Je suis honorée que ces personnes éminentes et dévouées aient accepté de siéger au conseil d'administration provisoire. J'ai hâte de recevoir leurs recommandations concrètes qui permettront au gouvernement de donner suite à son engagement de faire progresser la réconciliation pour que tous les Canadiens en bénéficient. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« ?Je reconnais l'importance et les incidences positives des suivis relatifs aux appels à l'action de la Commission et je suis très encouragé par l'initiative de créer un conseil provisoire pour le Conseil national de réconciliation mise de l'avant par le gouvernement. Depuis la publication du rapport, des efforts colossaux ont été déployés pour promouvoir la réconciliation dans tout le Canada. Toutefois, il n'existe aucun mécanisme de coordination ou de surveillance. Je me réjouis de la mise sur pied prochaine d'un conseil qui aura une réelle influence sur la participation du reste du Canada. Pour parvenir à une véritable réconciliation, nous devons travailler ensemble. »

Wilton Littlechild

Président, conseil d'administration provisoire, Conseil national de réconciliation

Les faits en bref

Le 2 juin 2015, la Commission de vérité et réconciliation a publié 94 appels à l'action visant à redresser les torts causés par les pensionnats indiens et à faire progresser la réconciliation au Canada.

Jusqu'à maintenant, des progrès ont été accomplis à l'égard de plus des deux tiers des appels à l'action qui relèvent de la responsabilité fédérale et des responsabilités partagées.

Liens connexes

Annonce par le premier ministre de la création du conseil d'administration provisoire

Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook et Flickr.

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.aadnc.gc.ca/inscriptions.

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 12:30 et diffusé par :