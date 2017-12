Tarku fait l'acquisition de titres miniers adjacent aux projets Apollo et Admiral, Québec







SASKATOON, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 14 déc. 2017) - Tarku Resources Ltd. (TSX CROISSANCE:TKU) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer la signature d'une entente d'acquisition de deux (2) claims adjacents aux projets Apollo et Admiral dans la région de Matagami et détenu à 100 % par la Société. L'entente, sujette à l'approbation des autorités réglementaires, stipule que Tarku paiera 1 200 $ et émettra 25 000 actions ordinaires à Éric Raymond (un vendeur indépendant) en contrepartie de 100 % des 2 claims.

Le claim adjacent au projet Apollo contient l'indice aurifère de la Rivière Waswanipi (2,36 g/t Au sur 1,0 m, forage DDH-428-6, GM 51193, 1992) et le claim adjacent au projet Admiral contient l'indice aurifère du Lac Olga Ouest (5,9 g/t Au, échantillon choisi, GM 49140, 1989). Cette acquisition sécurise la position de Tarku sur ses projets, dont les échantillons de till et d'humus de la dernière campagne d'exploration sur les projets Apollo et Atlas sont en traitement (voir le communiqué de presse du 5 décembre 2017).

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX CROISSANCE:TKU)

Tarku Resources Ltd. est une société d'exploration axée sur la génération de projets pour les métaux précieux et les métaux de base en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale. Tarku détient 100 % des intérêts dans tous ses projets. La génération de projet étant la base du développement minier, la vision de Tarku est de générer des projets d'exploration avec un excellent potentiel pour des partenaires ou des acheteurs éventuels. Tarku possède une équipe de gestion expérimentée ainsi qu'une équipe technique solide. L'objectif de Tarku est de créer de la valeur pour ses actionnaires grâce à l'acquisition stratégique de projets d'exploration, à l'utilisation de techniques d'exploration innovantes et à l'exploration de terrains fertiles. La direction met en garde que les résultats passés ou les découvertes sur des terrains proches ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats qui peuvent être obtenus sur les propriétés de la Société.

M. Benoit Lafrance, géo., Ph.D., directeur de l'exploration et administrateur de Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a préparé, supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Tarku, y compris le rapport annuel, ou les documents que Tarku dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

