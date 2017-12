GoFundMe dévoile sa plateforme à un taux tarifaire de 0 % au Canada pour les campagnes personnelles







Le chef de file du domaine des collectes de fonds sociales lance sa plateforme gratuite au Canada

REDWOOD CITY, Californie, 14 décembre 2017 /CNW/ - GoFundMe dévoile, juste à temps pour les fêtes, une plateforme à un taux tarifaire de 0 % au Canada visant d'abord les nouvelles campagnes de financement personnelles. La plateforme gratuite de GoFundMe permettra à davantage de personnes d'obtenir l'aide directe dont elles ont besoin, et ce, le plus rapidement possible.

« La générosité des Canadiens est débordante, et nous le constatons chaque jour sur notre plateforme », affirme Rob Solomon, chef de la direction à GoFundMe. « Le Canada est devenu l'une de nos plus importantes communautés donatrices, et nous désirons encourager davantage les Canadiens à s'entraider. Au fil de l'évolution de GoFundMe, il est devenu logique d'implanter cette nouvelle structure tarifaire dans ce pays. »

Avec une plateforme à un taux tarifaire de 0 %, GoFundMe comptera sur les dons volontaires afin de payer les frais associés à la protection « confiance et sécurité », à l'offre d'un service à la clientèle exemplaire et au développement de la technologie de collecte de fonds sociale. Le Canada est maintenant le deuxième marché doté de cette nouvelle structure tarifaire, tout juste après les États-Unis.

« En tant que chef de file de l'industrie des collectes de fonds sociales, nous cherchons constamment à faciliter les campagnes, à les rendre plus efficientes et à offrir une expérience plus fructueuse afin que davantage de personnes puissent obtenir un soutien immédiat et direct. Nous sommes persuadés que notre communauté donatrice grandissante au Canada reconnaîtra la valeur de notre service et voudra contribuer au maintien et à l'amélioration de notre plateforme gratuite », ajoute Solomon.

Étant la plateforme de campagne de financement la plus importante et la plus réputée, GoFundMe a à coeur le succès des campagnes de ses utilisateurs ainsi que leur sécurité. GoFundMe est fière d'être la société chef de file du secteur à l'égard de la confiance qu'elle inspire, du soutien qu'elle offre et de l'innovation qu'elle apporte dans le domaine des collectes de fonds. GoFundMe agit en fonction des intérêts de sa communauté donatrice de plus de 50 millions de personnes, tout en continuant à offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs ainsi qu'en leur fournissant un soutien et un produit de qualité supérieure.

À propos de GoFundMe

Lancée en 2010, GoFundMe est la plus grande plateforme de collecte de fonds sociale au monde, comptant au-delà de 5 milliards $ amassés à ce jour. Avec sa communauté de plus de 50 millions de donateurs, GoFundMe est en train de révolutionner le monde du don. Trouvez-nous sur Twitter, Facebook, et Instagram.

