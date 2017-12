Invitation aux médias - Annonce importante concernant le réseau de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques

Le Circuit électrique et le Groupe Crevier vous invitent à une annonce importante, en présence du ministre Pierre Moreau, concernant notamment le dévoilement de la première superstation universelle de recharge rapide pour véhicules électriques. ...

Les investissements dans les infrastructures publiques favorisent la mise en place de services de transport en commun efficaces, abordables et durables qui aident les Canadiens et leurs familles à se rendre à temps au travail, à l'école et aux...