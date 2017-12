Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling - Près d'un million de dollars accordés pour rénover les infrastructures sportives de la Côte-Nord







SEPT-ÎLES, QC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Pour assurer la pérennité du centre récréatif Sacré-Coeur et de l'aréna Mario?Vollant de la région de la Côte-Nord, le Gouvernement du Québec annonce un soutien financier pouvant atteindre 940 253 $. Ce montant est accordé dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling.

Le premier projet au Centre récréatif Sacré-Coeur consiste à améliorer l'efficacité énergétique et à remplacer le système de réfrigération. Pour ce qui est de l'aréna Mario-Vollant, les rénovations visent à remplacer le système de réfrigération existant, qui fonctionne au réfrigérant R22, par un nouveau système qui fonctionne au dioxyde de carbone. Le coût total de ces deux projets est évalué à plus de 1,9 million de dollars.

Demandeur Description du projet Aide financière maximale Coût total du projet Municipalité de Sacré-Coeur Optimisation de la réfrigération et de l'efficacité énergétique au centre récréatif Sacré-Coeur 249 649,72 $ 530 690,27 $ Conseil de bande ITUM Remplacement du système de réfrigération de l'aréna Mario-Vollant 690 603,75 $ 1 381 207,50 $

Citations :

« Je suis très heureux de cet investissement, qui permettra de moderniser le centre récréatif Sacré-Coeur et l'aréna Mario-Vollant. Il est important de faire en sorte que les arénas et les clubs de curling poursuivent leurs opérations puisqu'ils permettent la pratique des sports de glace, qui sont toujours très populaires. Ces aides financières démontrent hors de tout doute l'importance que notre gouvernement accorde à l'adoption d'un mode de vie physiquement actif dans un cadre sain et sécuritaire. »

Pierre Arcand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Grâce à cette aide financière, les régions du Québec bénéficient d'arénas et de centres de curling de qualité pour la pratique d'activités physiques. En assurant ainsi la pérennité de nos infrastructures sportives, nous permettons à la population d'avoir accès à des installations modernes et sécuritaires et de pratiquer ses sports, loisirs et activités physiques favoris, un élément important de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale

Faits saillants

Ce projet compte parmi les 27 qui ont fait l'objet d'une recommandation favorable à la suite du troisième appel de projets, lancé en mai 2017. L'investissement ministériel total pour l'ensemble des projets est évalué à plus de 17 millions de dollars.

Rappelons qu'un premier appel de projets, au printemps 2012, avait permis d'annoncer un soutien totalisant près de 26 millions de dollars pour 31 chantiers. Des modifications ont depuis été apportées au programme pour en accroître l'efficacité, notamment l'ajout de notions de sécurité, la mise à jour des réfrigérants de remplacement admissibles, l'amélioration de l'efficacité des analyses, l'uniformisation des exigences pour l'attribution des contrats avec les lois en vigueur et la clarification de certaines règles et normes. À la suite de ces modifications, un deuxième appel de projets a eu lieu à l'été 2016 et 80 projets avaient alors été retenus, pour une aide annoncée de près de 57 millions de dollars.

