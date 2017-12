Holt Renfrew nomme Chase Hospitality Group comme tout premier partenaire gastronomique







Le Grand café Colette ouvrira dans cinq magasins Holt Renfrew d'un bout à l'autre du Canada à compter du début de 2018

TORONTO, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Chase Hospitality Group et Holt Renfrew ont annoncé un partenariat culinaire national pour ouvrir un Grand café Colette dans cinq des magasins de luxe du détaillant à l'échelle du Canada. Dès le début de 2018, le restaurant d'inspiration française remplacera les cafés holt à Edmonton, à Montréal, à Vancouver, ainsi qu'à Yorkdale et à la rue Bloor à Toronto.

À l'instar de Colette à Toronto, un resto de base adoré de la scène gastronomique haut de gamme de la ville, le Grand café Colette chez Holt Renfrew proposera un menu et une ambiance chics et sophistiqués qui complètent l'offre haut de gamme du détaillant iconique.

« Le Grand café Colette incarne la cuisine française, un choix tout indiqué pour Holt Renfrew, et vise à offrir à la clientèle l'expérience de luxe intégrale, affirme Mario Grauso, président de Holt Renfrew. Nous sommes enchantés que les restaurants Chase Hospitality Group, réputés pour leur excellence culinaire et leur création d'espaces superbement conçus, deviennent un précieux partenaire. »

« Nous sommes très heureux de nous associer avec une telle marque de luxe iconique qu'est Holt Renfrew, et d'installer le Grand café Colette à l'échelle du Canada, confirme Steven Salm, président du Chase Hospitality Group. L'esthétique et le menu d'inspiration française conviennent tout naturellement à cette destination allurée, et nous sommes vraiment enchantés d'allier les deux. »

Ce partenariat marque l'expansion à l'échelle nationale du Chase Hospitality Group, quelques semaines seulement après que le groupe ait annoncé que son restaurant 100 % végétal, le Planta, s'installera à Miami au printemps 2018. Plus tôt cet automne, Chase Hospitality Group a lancé deux nouveaux concepts de restaurants à Toronto, le Planta Burger et le Palm Lane.

Le menu et le décor du Grand café Colette seront lancés dans les magasins Holt Renfrew d'Edmonton, de Montréal, de Vancouver ainsi que de Yorkdale et de la rue Bloor à Toronto en 2018.

Pour plus d'information, visitez le www.colettegrandcafe.com.

À PROPOS DE COLETTE

Le Grand café Colette est un restaurant haut de gamme d'inspiration française qui appartient au Chase Hospitality Group. La cuisine, le décor et l'ambiance haut de gamme du Grand café Colette célèbrent l'essence du style français. Le restaurant est réputé pour ses brunchs, sa cuisine et ses réceptions. Le premier emplacement a ouvert ses portes en 2014 au 550, rue Wellington Ouest, à Toronto, et d'autres emplacements ouvriront d'un bout à l'autre du Canada en 2018. Pour plus d'information, visitez le www.colettegrandcafe.com.

À PROPOS DU CHASE HOSPITALITY GROUP

Le Chase Hospitality Group (CHG) est une entreprise principalement axée sur l'hospitalité qui développe, gère et exploite des restaurants, dont The Chase, une destination sociale de cuisine haut de gamme; The Chase Fish & Oyster, qui propose des fruits de mer de qualité et est principalement axé sur la durabilité et la créativité; le Grand café Colette, dont la cuisine moderne est d'inspiration française; le Kasa Moto, un restaurant japonais contemporain avec bar-salon; le Planta, un menu 100 % végétal; le Planta Burger, dont le menu 100 % végétal offre des burgers; et le Palm Lane, qui met l'accent sur les soupes et les salades-repas. www.chasehg.com

À PROPOS DE HOLT RENFREW

Comptant sur une tradition vieille de 180 ans, Holt Renfrew est reconnue sur la scène internationale pour son expérience de shopping inspirée. Fondée en 1837 en tant que modeste chapellerie, Holt Renfrew est devenue fournisseur officiel de Sa Majesté la reine Victoria. Dans les années 1930, Holt Renfrew commence à vendre des exclusivités griffées de certains des plus grands designers d'Europe, et en 1947 elle accueille Monsieur Christian Dior lors du lancement de son « New Look ». Propriété d'investisseurs étrangers pendant de nombreuses années, Holt Renfrew est rachetée en 1986 par Monsieur W. Galen et l'honorable Hilary M. Weston. Sous leur gouverne, la chaîne devient la destination de prédilection pour le détail de luxe au Canada. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com.

