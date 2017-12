Réfection des paddocks du circuit Gilles-Villeneuve - Une infrastructure moderne et multifonctionnelle pour l'édition 2019 du Grand Prix du Canada







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a procédé aujourd'hui au dévoilement du concept final du projet de réfection des paddocks du circuit Gilles-Villeneuve. Ce projet d'envergure qui vise la construction d'un nouveau bâtiment moderne et multifonctionnel, bénéficiera d'un budget de 48 M$, dont 30 M$ proviennent de la Ville de Montréal et 18 M$ du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

Reconnu comme le plus grand événement touristique au pays, le Grand Prix du Canada bénéficie d'un rayonnement international incomparable. Les infrastructures actuelles du circuit ont dépassé leur durée de vie utile et leur mise à niveau s'imposait. Les exigences du Championnat de Formule Un ont énormément évolué depuis le premier Grand Prix en 1978, notamment en termes d'accueil des équipes, et des besoins technologiques liés entre autres aux garages, à la tour de contrôle et aux espaces médias.

Le projet permettra de regrouper tous les services en un seul bâtiment, ce qui n'est pas le cas actuellement. De plus, la SPJD a travaillé avec ses partenaires afin d'imaginer un bâtiment moderne, accessible, à la fine pointe de la technologie et qui pourra être utilisé à d'autres fins que le Grand Prix.

Rappelons que dans le cadre du renouvellement de l'entente relative au Grand Prix du Canada de 2015 à 2029, la SPJD s'est engagée à contribuer à la réfection et à l'agrandissement des infrastructures du Circuit Gilles-Villeneuve. L'objectif du projet est donc d'actualiser les équipements des paddocks, construits en 1988, selon les exigences de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) et de la Formula One World Championship (FOWC), tout en augmentant la capacité des loges au-dessus des garages à 5 000 personnes comparativement à 1 800 actuellement. Le bâtiment sera muni, notamment, d'un monte-charge permettant d'acheminer vers chacun des paliers des voitures ou du mobilier lourd, ainsi que d'un ascenseur vitré pour la clientèle.

Les nouveaux paddocks seront aménagés sur 3 étages, répartis comme suit :

1 er étage : Garage des équipes, tour de contrôle et locaux pour le personnel

Le chantier débutera immédiatement après la tenue du Grand Prix 2018 pour se terminer en avril 2019. Un appel d'offres public visant à trouver un entrepreneur a été lancé aujourd'hui par la SPJD.

Impact durant les travaux

Durant la réalisation des travaux, aucun impact n'est à prévoir pour les athlètes qui s'entraînent au Bassin Olympique, situé à l'arrière des paddocks. En ce qui concerne les usagers du circuit Gilles-Villeneuve, quelques mesures de ralentissement seront en vigueur dans ce secteur afin d'assurer la sécurité de tous. Toutefois, ces travaux ne devraient pas engendrer de fermeture supplémentaire du circuit.

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal dont la mission est de gérer, d'administrer, de développer, de protéger et d'animer le parc Jean-Drapeau.

