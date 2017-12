STRATACACHE et PRN annoncent l'acquisition d'iDKLIC, société spécialisée dans le marketing et la signalisation numérique pour les pharmacies







DAYTON, Ohio, le 14 décembre 2017 /PRNewswire/ -- STRATACACHE et PRN ont annoncé aujourd'hui l'acquisition d'iDKLIC, fournisseur de signalisation et de marketing numérique dans le secteur de la santé, basé à Bruxelles, en Belgique. Étendant sa présence mondiale dans le domaine des technologies évolutives d'engagement et d'activation des clients au point de décision, iDKLIC exercera ses activités au sein de la division PRN Health Ltd. nouvellement créée, dans le cadre de ses offres actuelles de produits de bien-être. PRN fournit actuellement des écrans et écrans tactiles interactifs de pharmacie pour les distributeurs leaders de produits de bien-être d'aujourd'hui.

Les évolutions à la fois en termes de profil des patients et de délivrance des soins de santé conduisent les pharmacies à passer du statut de petits guichets médicinaux à celui de formidables centres de bien-être, en élevant l'expérience en boutique jusqu'à un niveau entièrement nouveau. Les solutions numériques de PRN Health font stratégiquement partie d'une démarche visant à améliorer la manière dont les patients évoluent dans un environnement de vente au détail.

iDKLIC fournit à des milliers de pharmacies d'Europe des solutions de gestion de contenus et de signalisation numérique clés en main et personnalisables, ainsi que des réseaux interactifs de publicité numérique. Sa plateforme Pharmaseen opère actuellement en Belgique, en France, en Irlande et au Luxembourg, et présente de multiples opportunités d'expansion à travers l'Europe. Pharmaseen est un canal de communication unique dans le secteur de la santé, spécifiquement créé pour l'environnement de vente au détail en pharmacie. Elle permet d'attirer, d'engager et de sensibiliser le public, tout en créant des opportunités de ventes incitatives au point de décision.

Ce partenariat conférera à PRN, fournisseur de solutions publicitaires uniques hautement visibles en points de vente qui s'adressent aux commerces de proximité et aux pharmacies, une entrée rapide sur le marché européen de la santé et du bien-être en plein essor, ainsi qu'une base solide pour s'établir et se développer. PRN étendra la plateforme éprouvée d'iDKLIC afin de desservir les pharmacies indépendantes aux États-Unis. iDKLIC aura accès au large réseau mondial de STRATACACHE comprenant un soutien sur le terrain, des infrastructures d'exploitation et d'assistance client, ainsi qu'à un capital d'investissement destiné à soutenir l'expansion sur de nouveaux marchés et dans de nouvelles régions.

Jean-Charles Figoni, cofondateur et PDG d'iDKLIC, conservera son poste de PDG, et continuera de diriger l'expansion de la société en Europe. Il a déclaré : « Depuis 2006, notre société reçoit des réponses positives de la part des annonceurs et des clients. Notre concept est présent dans plus de 1 250 pharmacies, atteignant 2 millions d'impressions par jour. Nous sommes impatients de développer davantage le nombre de pharmacies et d'annonceurs en Europe. »

« iDKLIC a bâti un modèle de réussite pour desservir les pharmacies clientes en Europe, » a déclaré Kevin Carbone, PDG de PRN. « Grâce à l'accès à la technologie, à l'expertise opérationnelle et au capital d'investissement de PRN et de STRATACACHE, iDKLIC peut désormais délivrer son modèle à valeur ajoutée éprouvé à davantage de pharmacies clientes dans un plus grand nombre de pays à travers l'Europe. Cette acquisition conférera également à PRN un accès à une plateforme éprouvée, afin de desservir les pharmacies indépendantes et les chaînes de pharmacies régionales en Amérique du Nord. »

Jean-Charles Figoni a ajouté : « De notre côté, nous étions pleinement convaincus que STRATACACHE nous aiderait à atteindre notre objectif et à concrétiser notre vision d'une manière plus rapide, plus professionnelle et plus intégrée. »

À propos de PRN, LLC

PRN, société appartenant à STRATACACHE, est une société leader dans le secteur des médias numériques, qui se spécialise dans les solutions numériques qui accompagnent les acheteurs sur le chemin de l'achat directement jusqu'au point de vente. Grâce au réseau interactif de point d'achat LIFT dans les commerces de proximité, aux écrans tactiles interactifs en rayon, et à la signalisation vidéo intelligente, les solutions de PRN sont présentes dans plus de 18 000 sites de vente au détail. Fournissant des solutions clés en main aux distributeurs, les services de PRN incluent la publicité de marque et la monétisation de réseau, la stratégie de contenus et l'expérience clients, la conception et l'intégration de produits, ainsi que le support technique. Possédant son siège social à San Francisco, PRN bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs des technologies de vente au détail et de l'activation des acheteurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.prn.com, suivez-nous sur Twitter @PRNllc, ou rejoignez-nous sur Facebook.

À propos d'iDKLIC

iDKLIC est un spécialiste du marketing numérique pour les pharmacies de détail. Ses technologies et services sont présents dans plus de 1 250 pharmacies à travers l'Europe. Possédant ses racines au coeur de l'Europe, iDKLIC a répondu à un besoin du marché de vente au détail en pharmacie : maximiser la communication directe avec le client et inciter les achats impulsifs grâce à des produits à rentabilité élevée. Grâce à sa créativité, à son innovation, et à son application de nouvelles technologies, iDKLIC améliorera les résultats de santé via ses nouvelles approches face aux défis traditionnels, sur des canaux et dans des domaines multiples du secteur de la santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.idklic.com, suivez-nous sur LinkedIn, Twitter @iDklic, ou rejoignez-nous sur Facebook.

À propos de STRATACACHE

STRATACACHE, Inc. est le fournisseur leader de signalisation numérique intelligente, de marchandisage numérique, d'activation mobile, d'analytique, et d'engagement des clients via des médias diversifiés au niveau de la vente au détail. Ces solutions contribuent à influencer les clients au point de décision, générant de nouvelles opportunités de vente et une rentabilité au détail accrue. Grâce à plus de 2 millions d'activations de logiciels à l'échelle mondiale sur des plateformes multiples, nous bénéficions de la présence la plus ancrée sur le marché, et améliorons constamment nos offres pour mieux servir nos clients. STRATACACHE est basée à Dayton, dans l'Ohio, et dessert 28 pays grâce à ses bureaux situés à San Francisco, San Jose, Los Angeles, Chicago, Philadelphie, Bentonville, Dallas, Calgary, Toronto, Montréal, Vancouver, Londres, Oslo, Sittard, Hong Kong, Tokyo, Adélaïde, Luxembourg et Bangalore. Pour en savoir plus sur STRATACACHE et sa famille de sociétés ? Scala, PRN, Carmanah Signs, Optika, SuperLumin, enVu, RDM ? www.stratacache.com, suivez-nous sur Twitter @STRATACACHE, ou rejoignez-nous sur Facebook.

