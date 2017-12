Avril Supermarché Santé annonce la mise en service de SAP for Retail







MONTREAL, 14 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plus importante chaîne québécoise indépendante de supermarchés offrant des produits biologiques et naturels, Avril Supermarché Santé, a mis en service SAP for Retail dans tous ses magasins.



L'an dernier, Avril annonçait avoir retenu les services de Solutions Beyond Technologies pour l'aider à exploiter la solution de SAP pour le commerce de détail et ainsi se propulser dans une ère de transformation numérique. Compte tenu de la hausse de la demande pour ses produits et de l'augmentation continue de sa clientèle, il était devenu nécessaire pour la chaîne de choisir une solution et un partenaire spécialisés dans la gestion des opérations de détail des entreprises de toutes tailles visant la croissance.

Près d'un an plus tard, l'entreprise a également ouvert un nouveau magasin et relocalisé un entrepôt. Avril réalise aujourd'hui chacune de ses opérations de détail au moyen d'un PGI de SAP pour le secteur du commerce de détail parfaitement intégré qui s'appuie sur HANA, la base de données en mémoire de SAP. La dernière étape de leur transformation numérique consistera à intégrer SAP POS (pour la gestion des points de vente). Avril est très excitée par ce projet et est impatiente de le voir se réaliser grâce à la collaboration de Solutions Beyond Technologies?!

« L'implantation d'un PGI représente un défi pour n'importe quelle organisation. Nos ressources sur les plans informatique et financier étant limitées, nous avions besoin de nous adjoindre un partenaire flexible et compréhensif de notre réalité. L'approche de Solutions Beyond Technologies rend SAP abordable pour les petites entreprises en croissance. Maintenant, nous disposons du même PGI pour le commerce de détail que nos concurrents, qui sont de grandes entreprises », constate Rolland Tanguay, président, Avril Supermarché Santé.

« Nous sommes vraiment heureux d'avoir contribué à améliorer les opérations d'Avril en misant une fois de plus sur notre expertise dans le secteur du détail. Les solutions SAP for Retail aideront Avril à améliorer ses opérations en magasin ainsi que les relations avec ses fournisseurs et partenaires, ce qui donnera à la chaîne une longueur d'avance sur la concurrence. La participation à ce genre de transformation numérique, c'est ce qui nous stimule », dit Alain Dubois, chef du marketing et du développement des affaires chez Solutions Beyond Technologies.

À propos d'Avril Supermarché Santé

Avril est un concept de magasins spécialisés en alimentation biologique et en suppléments et cosmétiques naturels. Le service, l'ambiance et la qualité de ses produits font d'Avril une destination de premier choix auprès des clients, même les plus exigeants, ce qui explique la forte croissance de l'enseigne au Québec. Ses magasins respirent l'abondance et le bien-être?; l'énergie qui y règne démontre qu'il est possible de prendre le temps et d'avoir du plaisir à satisfaire un besoin fondamental : se nourrir.

www.avril.ca

À propos de Solutions Beyond Technologies

Solutions Beyond Technologies est une firme de services professionnels spécialisée dans l'intégration des solutions SAP et dans l'optimisation des processus de gestion, et ce, plus particulièrement pour le secteur du commerce de détail. Fondée par une équipe de consultants cumulant plus de 20 années d'expérience en systèmes de gestion intégrés, la firme sait comment tirer parti des meilleures pratiques du secteur du détail et des solutions SAP pour procurer des avantages durables et réels à ses clients.

www.beyondtechnologies.com/fr

Source :

