Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans le transport en commun à Belleville

BELLEVILLE, ON, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques favorisent la mise en place de services de transport en commun efficaces, abordables et durables qui aident les Canadiens et leurs familles à se rendre à temps au travail, à l'école et aux services essentiels, et à revenir chez eux en toute sécurité après une longue journée. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario effectuent des investissements qui aideront à créer des emplois bien rémunérés et à faire croître la classe moyenne dès maintenant, tout en établissant des bases solides pour un avenir économique durable.

Neil R. Ellis, député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Jeff Leal, ministre responsable des Petites Entreprises et ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, au nom de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario, et Taso A. Christopher, maire de la Ville de Belleville, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 500 000 $ pour un nouveau projet de transport en commun dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, dont profiteront les résidents de Belleville. Le gouvernement du Canada et la Ville de Belleville allouent chacun un montant maximal de 250 000 $ au projet.

La Ville de Belleville se servira du financement pour acheter et installer 17 nouvelles boîtes de perception dans les autobus de transport en commun de la Ville. Les nouvelles boîtes de perception aideront à rendre les correspondances plus rapides et plus efficaces pour les usagers. Ce projet permettra de soutenir le développement du réseau de transport en commun de Belleville, ainsi que d'améliorer l'expérience des usagers.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario pour le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

« Le gouvernement du Canada sait à quel point les infrastructures de transport en commun abordables et efficaces sont importantes pour faire croître la classe moyenne et faciliter les déplacements des Canadiens. Ce projet aidera à rendre le service de transport en commun de Belleville plus efficace et moderne, ainsi qu'à faire en sorte que notre collectivité demeure parmi les meilleurs endroits au monde où vivre, travailler et élever une famille. »

Neil R. Ellis, député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant que gouvernement, nous pensons qu'il est important d'effectuer des investissements destinés à bâtir l'Ontario rural du 21e siècle. Ces améliorations nous aideront à rendre notre réseau de transport en commun plus efficace et plus fiable, ainsi qu'à améliorer l'expérience des usagers, et elles profiteront à l'ensemble de la collectivité. Je suis heureux de travailler avec mes homologues fédéraux et municipaux afin d'offrir de meilleures options de transport en commun à Belleville. »

L'honorable Jeff Leal, ministre responsable des Petites Entreprises et ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, au nom de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario

« Les boîtes de perception qui seront achetées pour la Ville de Belleville sont équipées de la dernière technologie disponible, laquelle permet de faire des paiements au moyen de cartes à puce et, bientôt, de cartes débit, de cartes de crédit et même par téléphone. Ces boîtes de perception nous seront bien utiles dans un avenir prévisible. Ces améliorations apportées à la technologie utilisée pour notre transport en commun révolutionneront l'expérience des usagers du transport en commun dans la Ville de Belleville. »

Taso A. Christopher, maire de la Ville de Belleville

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Depuis 2004, le gouvernement de l' Ontario s'est engagé à verser plus de 3,7 milliards de dollars aux municipalités de la province aux termes du programme provincial de la taxe sur l'essence. Ce financement permet d'appuyer les réseaux de transport en commun municipaux.

