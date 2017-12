La FQPPU salue l'adoption du projet de loi no 151 et s'engage à lutter contre les violences à caractère sexuel







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) salue l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec du projet de loi no 151 visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur.

La FQPPU accueille favorablement cette nouvelle loi, qui mènera à l'encadrement d'un problème réel et majeur sur les campus universitaires québécois et qui a déjà contribué, au fil du processus législatif, à sensibiliser à cet enjeu de société non seulement la communauté universitaire, mais aussi le public québécois dans son ensemble.

Résolue à contribuer à changer les pratiques sur le terrain, la Fédération se met dès maintenant à l'oeuvre, avec ses syndicats membres, afin d'analyser les politiques existantes dans certaines universités, de suivre de près l'adoption de nouvelles politiques locales et de contribuer à une réflexion panquébécoise pour améliorer de manière continue le traitement des plaintes et la lutte aux violences à caractère sexuel.

