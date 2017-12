Empire State Building et iHeartMedia donnent un avant-goût de Noël avec leur spectacle son et lumière mettant en vedette Gwen Stefani qui interprétera son tube «?You Make it Feel Like Christmas?»







NEW YORK, le 14 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) et iHeartMedia ont annoncé aujourd'hui que le spectacle son et lumière annuel de l'Empire State Building (ESB) pour les fêtes de fin d'année mettra en vedette la superstar mondiale Gwen Stefani et son tube pour les fêtes You Make it Feel Like Christmas, le titre de son tout premier album pour les fêtes. Le concepteur lumière renommé Marc Brickman a créé le spectacle des fêtes de fin d'année qui débutera le 19 décembre et sera synchronisé en direct chaque soir à 19 heures HNE sur les radios Z100 et 106.7 Lite fm de iHeartMedia New York jusqu'au 25 décembre.

Stefani a récemment visité l'Empire State Building pour «?actionner l'interrupteur?» lors de la cérémonie d'illumination dans le célèbre hall Fifth Avenue de l'ESB. L'événement a été l'occasion du lancement de la célébration «?ESB Unwrapped?», qui se déroulera pendant toute la saison, lors de laquelle sont exposées de sensationnelles décorations de Noël dans les vitrines de la Fifth Avenue et le hall Art Deco de l'ESB, avec la présence de vedettes surprises et d'un pianiste jouant une sélection des chansons préférées de Noël et l'organisation de spectacles festifs de lumières pour les fêtes.

«?J'adore New York, j'adore Noël, il s'agit donc bien plus qu'un rêve devenu réalité?», a déclaré Gwen Stefani. «?Je n'arrive pas à croire que j'ai la chance de faire partie du spectacle de lumières de fin d'année avec une chanson que j'ai écrite avec Blake Shelton qui sera chorégraphiée avec les lumières de cet extraordinaire et légendaire édifice.?»

«?Il ne fait aucun doute que le spectacle son et lumière de cette année sera le meilleur jusqu'à présent?», a déclaré Anthony E. Malkin, président et PDG d'ESRT. «?Chaque année, nous attendons avec impatience ces sept nuits qui illuminent les cieux de New York et réjouissent l'esprit des personnes du monde entier alors que nous entamons la saison frénétique des fêtes de fin d'année. Je suis ravi d'avoir l'occasion de le réaliser cette année avec Gwen Stefani.?»

Du 19 décembre au 25 décembre, les fans pourront écouter le spectacle son et lumière de Noël en se branchant sur Z100 et 106.7 Lite fm à 19 heures HNE, ou en se connectant en streaming aux radios en direct sur iHeartRadio, le service de musique en streaming et de radios numériques en direct tout-en-un d'iHeartMedia. La présentation sensationnelle sera visible durant ces heures par les fêtards et les touristes depuis plusieurs points d'observation autour de la ville de New York et de la région des trois États.

Pour rejoindre la fête, utilisez le mot-dièse #ESBUnwrapped sur les réseaux sociaux. Une vidéo du spectacle complet sera publiée sur la chaîne YouTube de l'Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc) immédiatement après l'événement pour que les fans du monde entier puissent en profiter.

À propos de l'Empire State Building

Culminant à 1454 pieds (de la base jusqu'au sommet de l'antenne) au-dessus du quartier de Midtown à Manhattan, l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est le «?plus célèbre immeuble du monde?». Avec de nouveaux investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique, des infrastructures, des équipements et des espaces publics, l'Empire State Building a attiré des locataires de choix issus d'un large éventail de secteurs et venant du monde entier. La technologie robuste de radiodiffusion du gratte-ciel prend en charge les principales chaînes de télévision et stations de radio FM du marché de la métropole new-yorkaise. L'Empire State Building a été désigné comme étant le bâtiment préféré de l'Amérique dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects, et l'observatoire de l'Empire State Building est l'une des attractions les plus appréciées au monde ainsi que la destination touristique numéro 1 de la région. Pour obtenir plus d'informations sur l'Empire State Building, veuillez visiter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos de l'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), un important fonds de placement immobilier (FPI), détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles commerciaux et de bureaux à Manhattan et dans le Grand New York, parmi lesquels l'Empire State Building, le plus célèbre immeuble du monde. Située à New York, dans l'État de New York, le portefeuille de commerce de détail de la société couvrait 10,1 millions de pieds carrés locatifs en date du 30 septembre 2017 et se composait de 9,4 millions de pieds carrés locatifs dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans le Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, ainsi que d'environ 700 000 pieds carrés locatifs dans le portefeuille de commerce de détail.

À propos d'iHeartMedia New York

iHeartMedia New York détient et exploite WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM et WOR-AM. Avec plus d'un quart de milliard d'auditeurs mensuels aux États-Unis et plus de 122 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, iHeartMedia dispose de la plus grande portée nationale que n'importe quelle autre station de radio ou de télévision en Amérique. En tant que chef de file des connexions multiplateformes, elle sert également plus de 150 marchés locaux par le biais de 858 stations de radio dont elle est propriétaire ; il est possible d'écouter les stations de radio et le contenu de la société en AM/FM et radio numérique HD, radio satellite, sur Internet à l'adresse iHeartRadio.com et sur les sites Web des stations radio de la société, sur l'application mobile d'iHeartRadio, sur les tableaux de bord améliorés des véhicules, les dispositifs portatifs et les smartphones, ainsi que sur les consoles de jeux.

iHeartRadio, plateforme radio numérique d'iHeartMedia, est le service audio numérique à la croissance la plus rapide aux États-Unis et offre aux utilisateurs des milliers de stations de radio en direct, des stations d'artistes personnalisées sur mesure créées par une seule chanson ou une graine d'artiste, ainsi que les meilleurs podcasts et personnalités. Avec plus de 1,4 milliard de téléchargements, iHeartRadio a atteint 100 millions d'utilisateurs enregistrés plus rapidement que n'importe quel autre service de radio ou de musique numérique.

Les plateformes d'iHeartMedia comprennent la radiodiffusion, la diffusion en ligne, la diffusion mobile, les médias numériques et sociaux, des podcasts, des personnalités et influenceurs, des concerts et événements en direct, la syndication, des services de recherche musicale et une représentation indépendante dans les médias. iHeartMedia est une division d'iHeartMedia, Inc. (PINK : IHRT). Veuillez visiter iHeartMedia.com pour en savoir plus sur la société.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/619142/Empire_State_Realty_Trust_Gwen_Stefani.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/619143/Empire_State_Realty_Trust_Stefani_lights.jpg

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 09:48 et diffusé par :