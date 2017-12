Avis aux médias - Rencontre de la ministre Carolyn Bennett, du premier ministre du Yukon Sandy Silver, du grand chef Peter Johnston et des chefs des Premières Nations du Yukon au Forum intergouvernemental à Whitehorse







OTTAWA, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, de même que Sandy Silver, premier ministre du Yukon, Peter Johnston, grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, et Dän nätthe äda Kaaxnox (chef Steve Smith), des Premières Nations de Champagne et de Aishihik, répondront brièvement aux questions des médias au sujet des résultats du Forum intergouvernemental.

Date : Le vendredi 15 décembre 2017

Heure : De 16 h 30 à 16 h 45 (heure du Pacifique)

Lieu :

Centre culturel des Kwanlin Dün (entrée)

1171, 1re Avenue

Whitehorse (Yukon) Y1A 0G9

