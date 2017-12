Lancement au début de la nouvelle année de l'exclusive Subaru BRZ tS 2018







MISSISSAUGA, ON, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Les fervents canadiens de Subaru auront bientôt l'occasion de se joindre à un club exclusif lorsque la BRZ tS 2018 arrivera chez les concessionnaires tôt en début d'année.

Limitée à seulement 100 unités pour l'ensemble du Canada, la tS (signifiant « tuned by STI ») - une interprétation moderne de la voiture sport classique signée Subaru - ouvre un nouveau chapitre en matière de performances. Renommée pour son centre de gravité ultra bas et sa tenue de route précise, la BRZ était la candidate idéale pour devenir le deuxième modèle au Canada à porter le célèbre écusson STI.

« La BRZ a toujours été synonyme de plaisir au volant et cette nouvelle édition spéciale rehausse les limites de ce concept », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « La BRZ tS 2018 symbolise l'archétype même du plaisir de conduire qui caractérise les marques Subaru et STI.

À l'instar de la WRX STI, la jumelle plus puissante et plus performante de la déjà puissante WRX, la tS est issue du modèle de base, mais se caractérise par sa tenue de route et ses réactions plus précises. C'est ainsi que la BRZ tS 2018 mise sur la fougue de la BRZ tout en mettant l'accent sur un meilleur comportement dynamique.

La nouvelle BRZ tS est équipée de ressorts hélicoïdaux et amortisseurs avant et arrière SACHS ainsi que de raidisseurs en V flexibles dans le compartiment moteur et de nouveaux raidisseurs ajoutés au châssis et au berceau afin d'améliorer la précision de la direction. La BRZ tS est aussi équipée de roues STI de 18 pouces en alliage (première fois qu'une BRZ roule sur des roues de 18 pouces) chaussées de pneus 215/40R18 Michelin Pilot Sport 4 qui offrent une adhérence supérieure et une amorce plus rapide en virage. Des freins Brembo aux quatre roues complètent l'ensemble.

Cette voiture se démarque aussi par sa nouvelle allure dynamique que lui procure le becquet arrière STI exclusif en fibre de carbone ajustable manuellement afin d'optimiser la déportance et par les jupes STI à l'avant, à l'arrière et sur les côtés qui permettent de mieux gérer l'écoulement de l'air afin d'améliorer l'adhérence et la stabilité.

La BRZ tS revêt aussi des enjoliveurs de couleur contrastante rouge fleur de cerisier qui cerclent la calandre grillagée et le nouveau bouclier arrière. Le couvercle du coffre porte l'écusson officiel BRZ tS. Les rétroviseurs extérieurs repliables, l'antenne en forme d'aileron de requin sur le toit et l'écusson SUBARU sont noirs. Ce coupé reçoit aussi un bouclier avant exclusif au modèle tS.

Des touches rouges sont disposées ça et là dans l'habitacle, tandis que les sièges sont tendus de cuir et d'Alcantara noirs avec supports latéraux en cuir rouge et logo tS brodé sur les dossiers. Des ceintures de sécurité rouges et un rétroviseur intérieur sans cadre complètent cet intérieur redessiné.

Sous le capot se trouve un moteur 4 cylindres SUBARU BOXER 2 litres à régime élevé qui développe 205 chevaux et 156 lb-pi de couple. Ce moteur est exclusivement couplé à une transmission manuelle à 6 vitesses.

À son arrivée chez les concessionnaires au début de la nouvelle année, la Subaru BRZ tS se déclinera en bleu rallye nacré, cristal noir silice et cristal blanc nacré. Son PDSF est établi à 37 395 $.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 93 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 10:00 et diffusé par :