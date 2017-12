Patrick Gaspard nommé président des Open Society Foundations







L'ex-ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud supervisera les travaux philanthropiques dans le monde entier

NEW YORK, le 14 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, les Open Society Foundations ont annoncé que Patrick Gaspard avait été désigné comme président à compter du 1er janvier 2018. Il a géré les opérations quotidiennes des Foundations depuis le mois de septembre.

Gaspard supervisera un budget 2018 de plus d'un milliard de dollars aux Open Society Foundations, qui défendent les droits de l'homme, la justice et l'accès à la santé publique et à l'éducation dans plus de 140 pays.

« Je me réjouis que Patrick soit à la tête des Foundations », explique George Soros, président et fondateur des Open Society Foundations. « Il a manifesté une énergie débordante et un engagement sans faille face aux défis devant nous. Il a une vision très claire de notre mission, et il s'appuie sur une très vaste expérience qui m'a convaincu ainsi que les membres du Global Board qu'il était parfaitement à la hauteur pour ce rôle. »

Gaspard a rejoint Open Society en janvier 2017 en qualité de vice-président, et collaboré avec le président sortant Chris Stone pour superviser les travaux des programmes et l'action de sensibilisation. Il a assumé les fonctions de président par intérim lorsque Stone a fait part de son intention de partir à la fin de cette année.

Avant cela, Gaspard a été ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud de 2013 à 2016. Auparavant, il a été directeur exécutif du Comité national démocrate de 2011 à 2013, assistant du président et directeur du Bureau de la Maison-Blanche pour les affaires politiques de 2009 à 2011, et directeur pour la politique national d'Obama for America en 2008. Gaspard a également été vice-président directeur et directeur politique de l'Union internationale des employés des services.

« Il s'agit d'une mission tout à fait unique », ajoute Gaspard. « Et je suis très honoré d'avoir été confirmé dans ce rôle par George Soros et le Global Board. L'année qui vient de s'écouler m'a permis de mieux comprendre les défis devant nous. Mais elle a également consolidé ma confiance dans ceux?notre personnel et les donataires?qui travaillent sans relâche pour construire un monde meilleur, plus juste et plus ouvert. »

Les Open Society Foundations contribuent à créer des démocraties dynamiques et tolérantes dont les gouvernements ont l'obligation de rendre des comptes et sont ouverts à la participation de tous. Collaborant avec les communautés locales dans plus de 140 pays, les Open Society Foundations défendent la justice et les droits de l'homme, la liberté d'expression et l'accès à la santé publique et à l'éducation.

