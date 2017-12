La Ville de Montréal lance un appel de projets pour le Programme d'art mural 2018







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal poursuit son engagement afin de démocratiser l'accès à la culture en lançant pour une troisième année consécutive un appel de projets pour le Programme d'art mural.

« La Ville de Montréal encourage les producteurs de murales ainsi que les organismes à but non lucratif à participer en grand nombre à cet appel du Programme d'art mural. Ce programme a permis au cours de la dernière année d'inaugurer près d'une quarantaine de murales à travers la ville. Ces oeuvres produites par des artistes et des muralistes professionnels, souvent avec la collaboration de citoyens, évoquent ici et là une page d'histoire, une célébrité montréalaise ou un trait du quartier. Elles ont toutes en commun de venir embellir des coins de la ville et d'être une source de fierté pour les résidents, en plus de renforcer l'identité culturelle des quartiers », déclare Mme Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

De l'art à ciel ouvert

La Ville encourage la production de murales sur son territoire depuis déjà plus d'une décennie. C'est en 2016 que Montréal lance un programme d'art mural visant à embellir l'espace public par la réalisation de murales extérieures visibles, créatives et liées au contexte. Trois volets composent ce programme, chacun ayant des objectifs et des critères d'appréciation distincts.

Le volet 1 couvre la production de murales de grande visibilité, axées sur la qualité artistique et finement intégrés à leur environnement urbain, architectural et paysager. Ce volet est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal avec le ministère de la Culture et des Communications. Le volet 2 vise la création de murales de quartier, axées sur la mobilisation citoyenne, la médiation communautaire et l'appropriation du milieu par les différents acteurs locaux. Les murales créées dans le cadre du volet 3 sont intégrées pour leur part à la collection d'art public de la Ville. Ces deux derniers volets sont entièrement financés par la Ville. De plus, l'arrondissement de Ville?Marie contribue au Programme à hauteur de 250 000 $ pour des murales réalisées sur son territoire.

Pour 2017, le Programme d'art mural était doté d'un budget de 725 000 $. Ce montant a été investi dans la création de cinq murales de grande visibilité (volet 1), de 27 murales faisant appel à la mobilisation citoyenne dans huit arrondissements, soit Ahuntsic-Cartierville, Lachine, Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite Patrie, Verdun, Ville-Marie et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (volet 2). Enfin, la collection municipale s'est enrichie d'une murale (volet 3) que l'on peut admirer à l'extérieur de la partie ouest de la maison de la culture et de l'École de cirque dans Verdun.

Pour connaître tous les détails de l'appel de projets du Programme d'art mural dont la date limite pour soumettre une demande est le 28 février 2018, rendez-vous sur le site de la Ville de Montréal, à la page ville.montreal.qc.ca/murales. À la même adresse, on peut aussi visualiser ou télécharger des images de murales réalisées sur le territoire de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 09:53 et diffusé par :