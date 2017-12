/C O R R E C T I O N de la source -- Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie/







Dans le communiqué L'arrondissement de Ville-Marie adopte son budget de fonctionnement pour 2018 et son programme triennal d'immobilisations 2018-2020, diffusé le 12 déc. 2017 par Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie sur le fil de presse CNW, l'arrondissement avise qu'une erreur s'est glissée dans le troisième paragraphe. "0,433 $" aurait dû être "0,0433 $". La copie complète et corrigée suit :

L'arrondissement de Ville-Marie adopte son budget de fonctionnement pour 2018 et son programme triennal d'immobilisations 2018-2020

MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Ville-Marie ont adopté à l'unanimité un budget de fonctionnement de 88 256 900 $ pour l'exercice financier 2018 au cours d'une séance extraordinaire tenue cet après-midi. Ce budget représente une hausse de 3,9 millions $ par rapport à 2017.

« Ce budget ainsi que le programme triennal d'immobilisations 2018-2020 reflètent nos priorités, qui sont de maintenir le niveau de services auquel la population a droit, de miser sur la qualité de vie des résidents et de continuer à développer l'attrait du centre-ville de Montréal grâce au réaménagement de nos parcs et à l'investissement dans l'aménagement du domaine public », a affirmé la mairesse de l'arrondissement et de Montréal, Valérie Plante.

Budget de fonctionnement

La dotation de l'arrondissement pour 2018 est composée de transferts en provenance de la Ville centre s'élevant à 49 178 200 $, de revenus de source locale de 19 377 700 $, de l'affectation des surplus déjà votés de 3 281 200 $ et de l'espace fiscal cédé à l'arrondissement de 16 419 800 $. Celui-ci passera de 0,0434 $ par 100 $ d'évaluation foncière à 0,0433 $ par 100 $ d'évaluation foncière.

La hausse du budget s'explique, entre autres, par l'intégration dans le budget de fonctionnement des crédits consacrés à l'entretien de récentes réalisations, telles que la promenade Fleuve-Montagne et le projet Bonaventure.

Par ailleurs, une réduction d'effectifs de 4,6 postes est prévue au budget 2018.

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2020

L'enveloppe PTI 2018-2020 de l'arrondissement de Ville-Marie s'élève à 148,9 millions $, dont 53,5 millions $ sont prévus pour l'année 2018.

Ce budget sera, d'une part, dédié à l'aménagement de parcs, d'espaces verts et de jardins communautaires. Des investissements seront aussi prévus pour la mise en valeur des ruelles, la sécurisation des abords des écoles, plus particulièrement dans le district de Sainte-Marie, la réfection routière, de même que la protection des bâtiments.

D'autre part, l'arrondissement poursuivra la réalisation de grands projets sur son territoire en 2018, avec notamment des travaux d'aménagement importants dans le Quartier des gares et le Quartier latin, et le démarrage de projets d'envergure, tels que l'aménagement des abords du square Viger et ceux de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants.

Le budget de 2018, dont les membres du conseil ont également approuvé la transmission au comité exécutif, est équilibré.

