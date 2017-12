Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans le transport en commun à Hamilton







HAMILTON, ON, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques favorisent la mise en place de services de transport en commun efficaces, abordables et durables qui aident les Canadiens et leurs familles à se rendre à temps au travail, à l'école et aux services essentiels, et à revenir chez eux en toute sécurité après une longue journée. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario effectuent des investissements qui aideront à créer des emplois bien rémunérés et à faire croître la classe moyenne dès maintenant, tout en établissant des bases solides pour un avenir économique durable.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et Collectivités, Ted McMeekin, député provincial d'Ancaster-Dundas-Flamborough-Westdale, au nom de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario, et Fred Eisenberger, maire de la Ville de Hamilton, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 400 000 $ pour la réalisation d'un nouveau projet de transport en commun dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, dont profiteront les résidents de Hamilton. Le gouvernement du Canada et la Ville de Hamilton allouent chacun un montant maximal de 200 000 $ à ce projet.

La Ville de Hamilton utilisera le financement pour acheter huit véhicules pour les opérations liées au transport en commun, véhicules qui serviront au réseau de transport en commun en croissance de la Ville. Les nouveaux véhicules, qui comprendront des véhicules de service, des véhicules pour les superviseurs, des véhicules qui serviront de navettes pour les chauffeurs, ainsi que des camionnettes adaptées, appuieront les opérations de transport en commun quotidiennes de même que l'amélioration de l'efficacité et de la fiabilité du réseau de transport en commun pour les usagers. Ce projet appuiera le développement du réseau de transport en commun de Hamilton tout en améliorant l'expérience des usagers.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario pour le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

Citations

« Le gouvernement du Canada sait à quel point les infrastructures de transport en commun abordables et efficaces sont importantes pour faire croître la classe moyenne et faciliter les déplacements des Canadiens. Ce projet permettra à Hamilton d'être plus forte, plus inclusive et durable, et il aidera à faire en sorte que nos collectivités demeurent parmi les meilleurs endroits au monde où vivre, travailler et élever une famille. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport en commun permet de relier l'ensemble de la collectivité et de faciliter le déplacement des gens, que ce soit pour le travail ou l'école, ou pour profiter de tout ce que la Ville de Hamilton a à offrir. Ce financement aidera à améliorer la sécurité et la fiabilité tandis qu'on continue de développer notre service de transport en commun. »

Ted McMeekin, député provincial d'Ancaster--Dundas--Flamborough--Westdale, au nom de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario

« L'amélioration de notre réseau de transport en commun continue d'être une grande priorité pour la Ville de Hamilton. Je veux remercier nos partenaires fédéraux et provinciaux pour les investissements qu'ils effectuent dans notre ville. »

Fred Eisenberger, maire de la Ville de Hamilton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Depuis 2004, le gouvernement de l' Ontario s'est engagé à verser plus de 3,7 milliards de dollars aux municipalités de la province aux termes du programme provincial de la taxe sur l'essence. Ce financement permet d'appuyer les réseaux de transport en commun municipaux.

