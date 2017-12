Corporation Aurifère Monarques recoupe 7,84 g/t au sur 9,0 mètres (29,5 pieds) à Croinor Gold







Le sondage CR-17-574 recoupe 13,10 g/t Au sur 4,0 mètres, incluant 33,70 g/t Au sur 1,0 mètre, à une profondeur verticale de 58 mètres.

Le sondage CR-17-577 recoupe 7,84 g/t Au sur 9,0 mètres, incluant 37,80 g/t Au sur 1,0 mètre et 12,70 g/t Au sur 0,8 mètre, à une profondeur verticale de 197 mètres.

Le sondage CR-17-578 recoupe 7,76 g/t Au sur 5,7 mètres, incluant 14,30 g/t Au sur 1,1 mètre et 9,22 g/t Au sur 2,6 mètres, à une profondeur verticale de 203 mètres.

Ces nouveaux résultats continuent de démontrer la prédictibilité du modèle géologique utilisé et que le gisement Croinor Gold demeure ouvert latéralement et en profondeur.

MONTREAL, le 14 déc. 2017 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX.V:MQR) (OTCMKTS:MRQRF) (FRANCFORT:MR7) est heureuse d'annoncer de nouveaux résultats de sa campagne de forage 2017 sur Croinor Gold et sur le secteur Gold Bug. Les résultats présentés marquent la conclusion de cette campagne de forage, qui comprend un total de 26 sondages pour un cumulatif de 9 388 mètres forés sur le gisement Croinor Gold, et un total de 26 sondages pour un cumulatif de 5 457 mètres forés dans le secteur Gold Bug (voir la carte de localisation des forages).

« Cette campagne de forage fut un succès, car elle nous a permis d'accroître la taille du gisement Croinor, qui demeure toujours ouvert latéralement et en profondeur, a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. À chaque nouveau sondage, notre compréhension du gisement s'améliore et les contrôles de la minéralisation que nous utilisons semblent appropriés. La stratégie est de continuer à tester la minéralisation en profondeur et tenter quelques sondages aux extrémités est et ouest du gisement. Nous effectuerons également des sondages à l'intérieur du gisement Croinor Gold sur certaines sections où l'information n'est pas suffisante et tenterons d'augmenter les ressources indiquées des zones du modèle de blocs. Pour le secteur Gold Bug, nous avons également obtenu des résultats intéressants qui nous permettront de mieux planifier notre prochaine phase de travaux dans ce secteur très prometteur ».

Gisement Croinor Gold

Les forages effectués sur Croinor Gold visaient deux objectifs : (1) valider l'interprétation géologique et l'attitude des zones minéralisées et (2) découvrir de nouvelles zones en profondeur. La Société a donc procédé à des forages de définition et d'exploration.

L'ensemble des forages de la campagne 2017 ont atteint l'un et/ou l'autre des deux objectifs visés. Les forages de définition ont permis d'intersecter des zones minéralisées connues dans les secteurs où la densité de forage n'était pas jugée suffisante. L'ajout de ces points de percée devrait contribuer à augmenter le niveau de confiance sur la ressource contenue dans les zones forées. Parmi les meilleures intersections, notons les sondages CR-17-574, CR-17-577 et CR-17-578 (voir les sections 100W et 240W) qui montrent des teneurs en or significatives sur des longueurs appréciables.

Sondage Type de sondage De À Longueur* Teneur Au (m) (m) (m) (g/t CR-17-574 Définition 66,0 70,0 4,0 13,10 incluant

67,0 68,0 1,0 33,70 CR-17-574 Définition 127,4 129,0 1,6 1,74 CR-17-577 Définition 229,1 238,1 9,0 7,84 incluant

232,0 233,0 1,0 37,80 incluant

237,3 238,1 0,8 12,70 CR-17-577 Définition 250,2 253,0 2,8 1,51 incluant

251,0 252,0 1,0 3,80 CR-17-578 Définition 222,9 228,6 5,7 7,76 incluant

222,9 224,0 1,1 14,30 incluant

226,0 228,6 2,6 9,22

* La longueur représente la longueur de l'intersection le long du sondage. La longueur vraie peut-être approximée à 80-90% pour les sondages de définition.

De plus, les sondages d'exploration CR-17-562, CR-17-563 et CR-17-565 ont permis d'identifier une nouvelle zone minéralisée en profondeur. Bien que la teneur interceptée ne soit pas réellement significative, le sondage CR-17-581 a quant à lui permis de faire un suivi sur une autre zone minéralisée profonde, intersectée précédemment par le sondage CR-17-547 (voir communiqué de presse du 31 août 2017). La présence d'altérations en séricite et de veines de quartz confirme l'existence de cette structure minéralisée.

Sondage Type de sondage De À Longueur* Teneur Au (m) (m) (m) (g/t) CR-17-562 Exploration 285,9 289,0 3,1 6,46 CR-17-562 Exploration 317,5 318,2 0,7 3,36 CR-17-563 Exploration 292,0 294,0 2,0 2,34 CR-17-565 Exploration 177,0 180,0 3,0 1,50 incluant

181,9 182,5 0,6 1,73 CR-17-565 Exploration 277,9 286,8 8,9 2,15 incluant

280,0 286,0 6,0 2,87 CR-17-581 Définition 386,0 388,0 2,0 1,70 CR-17-581 Définition 396,9 405,0 8,1 1,08 incluant

396,9 398,0 1,1 5,61

* La longueur représente la longueur de l'intersection le long du sondage. La longueur vraie peut-être approximée à 40-60 % de la longueur de l'intersection pour les sondages d'exploration et à 80-90% pour les sondages de définition.

Secteur Gold Bug

Le secteur Gold Bug comprend trois zones minéralisées principales (Gold Bug, Bug Lake et Tranchée 2). Il est considéré comme un secteur d'intérêt vu sa proximité avec le gisement Croinor Gold et l'usine Beacon. La campagne de forage 2017 sur ce secteur a permis d'effectuer un suivi des résultats prometteurs obtenus à la fin de 2016. Les forages effectués sur Gold Bug visaient deux objectifs : (1) avoir une meilleure compréhension de la géométrie et de l'étendu des zones aurifères retrouvées dans ce secteur et (2) la définition de cibles permettant l'extension latérale et verticale de ces zones et/ou la découverte de nouvelles zones prospectives.

Les sondages CR-17-536 à CR-17-539 ont permis d'augmenter la densité de forage dans certains secteurs souffrant d'un manque d'information. Le reste des forages sur le secteur Gold Bug a testé les extensions latérales et verticales des zones minéralisées connues, dont un secteur correspondant à une cible générée dans le cadre du programme Diagnos. Ces sondages ont rapporté des résultats particulièrement intéressants. Le sondage CR-17-540 a intersecté deux zones aurifères, soit une première à 81 mètres de profondeur verticale recoupant 1,39 g/t Au sur 3,9 mètres, incluant 3,87 g/t sur 1,0 mètre et une deuxième à une profondeur verticale de 175 mètres recoupant 1,38 g/t Au sur 2,3 mètres, incluant 3,36 g/t Au sur 0,7 mètre. Le sondage CR-17-545 a également recoupé deux zones aurifères, dont une première à 18 mètres de profondeur verticale, qui a intersecté 2,24 g/t Au sur 3,1 mètres, incluant 4,76 g/t Au sur 1,3 mètre et une seconde à 104 mètres de profondeur verticale, qui a intersecté 3,55 g/t Au sur 0,8 mètre. Le tableau 2 présenté en annexe résume les résultats obtenus pour le secteur Gold Bug.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Kenneth Williamson, géo., M.Sc., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

La procédure normale d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Minerals situé à Val-d'Or. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t sont repris en gravimétrie. Les échantillons contenant des grains d'or sont analysés par « metallic sieve » au laboratoire de ALS Minerals à Val-d'Or. Monarques a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l'insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX.V:MQR) est un producteur aurifère émergent qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement plus de 240 km² de propriétés aurifères (voir carte) incluant la mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo) et Wasamac, les usines Camflo et Beacon, ainsi que six projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour. Monarques emploie plus de 150 personnes qualifiées pour veiller à ses activités d'exploitation, de mise en valeur et d'exploration et possède une solide position financière.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tableau 1 : Résultats significatifs sur le gisement Croinor Gold

Sondage Type de

sondage De À Longueur Teneur Au (m) (m) (m) (g/t) CR-17-525 Définition 169,8 172,6 2,8 2,25 incluant

170,8 171,8 1,0 5,65 CR-17-525 Définition 178,2 183,0 4,8 2,50 incluant

178,7 179,4 0,7 13,55 CR-17-555 Définition 250,0 251,0 1,0 2,35 CR-17-559 Définition 228,5 230,4 1,9 4,12 CR-17-562 Exploration 285.9 289,0 3,1 6,46 CR-17-562 Exploration 317,5 318,2 0,7 3,36 CR-17-563 Exploration 292,0 294,0 2,0 2,34 CR-17-565 Exploration 177,0 180,0 3,0 1,50 incluant

181,9 182,5 0,6 1,73 CR-17-565 Exploration 277,9 286,8 8,9 2,15 incluant

280,0 286,0 6,0 2,87 CR-17-565 Définition 308,7 311,0 2,3 2,17 CR-17-567 Définition 260,8 261,6 0,8 2,61 CR-17-567 Définition 284,8 286,8 2,0 5,54 CR-17-570 Définition 171,0 176,2 5,2 3,13 CR-17-570 Définition 216,0 220,0 4,0 2,60 CR-17-570 Définition 241,6 245,6 4,0 1,11 CR-17-571 Définition 279,1 281,2 2,1 2,02 CR-17-572 Définition 173,6 176,0 2,4 1,22 CR-17-572 Définition 207,8 208,2 0,4 11,05 CR-17-572 Définition 252,6 254,3 1,7 1,56 CR-17-573 Définition 151,4 152,6 1,2 7,29 CR-17-574 Définition 66,0 70,0 4,0 13,10 incluant

67,0 68,0 1,0 33,70 CR-17-574 Définition 127,4 129,0 1,6 1,74 CR-17-575 Exploration 66,5 67,1 0,6 2,67 CR-17-575 Exploration 263,5 268,4 4,9 2,26 incluant

267,5 268,4 0,9 7,93 CR-17-577 Définition 229,1 238,1 9,0 7,84 incluant

232,0 233,0 1,0 37,80 incluant

237,3 238,1 0,8 12,70 CR-17-577 Définition 250,2 253,0 2,8 1,51 incluant

251,0 252,0 1,0 3,80 CR-17-578 Définition 222,9 228,6 5,7 7,76 incluant

222,9 224,0 1,1 14,30 incluant

226,0 228,6 2,6 9,22 CR-17-579 Définition 166,0 173,0 7,0 4,04 incluant

168,0 171,0 3,0 6,71 CR-17-579 Définition 189,0 191,0 2,0 1,82 CR-17-579 Définition 206,0 214,0 8,0 1,03 incluant

211,0 212,0 1,0 5,12 CR-17-581 Définition 386,0 388,0 2,0 1,70 CR-17-581 Définition 396,9 405,0 8,1 1,08 incluant

396,9 398,0 1,1 5,61

La longueur représente la longueur de l'intersection le long du sondage. La longueur vraie peut-être approximé à 40-60 % de la longueur de l'intersection pour les sondages d'exploration et à 80-90% pour les sondages de définition.

Les résultats significatifs des sondages CR-17- 523 et CR-17-524, ainsi que des sondages CR-17- 543 et CR-17-547, furent présentés dans les communiqués de presse datés du 27 mars 2017 et 31 août 2017 respectivement.

Les sondages CR-17-534, CR-17- 551 et 552 ainsi que le sondage CR-17-576 n'ont rapporté aucun résultat significatif.

Les sondages CR-17-554, CR-17-556, CR-17-558, CR-17-561, CR-17-564, CR-17-569 et CR-17-580 furent abandonnés pour cause de déviation excessive.

Tableau 2 : Résultats significatifs sur le secteur Gold Bug

Sondage De À Longueur Teneur Au (m) (m) (m) (g/t) CR-17-536 55,7 56,4 0,7 1,27 CR-17-536 130,0 132,3 2,3 0,81 incluant 131,7 132,3 0,6 1,24 CR-17-537 52,4 53,3 0,9 1,52 CR-17-539 113,2 114,2 1,0 1,45 CR-17-540 105,5 109,4 3,9 1,39 incluant 106,3 107,3 1,0 3,87 CR-17-540 230,5 232,8 2,3 1,38 incluant 231,2 231,9 0,7 3,36 CR-17-544 159,0 159,6 0,6 1,44 CR-17-545 21,3 24,4 3,1 2,24 incluant 22,3 23,6 1,3 4,76 CR-17-545 135,0 135,8 0,8 3,55 CR-17-546 25,7 32,0 6,3 0,74 incluant 25,7 26,9 1,2 1,66 incluant 30,0 31,5 1,5 1,09 CR-17-548 159,0 160,0 1,0 1,12 CR-17-560 53,0 54,0 1,0 2,37 CR-17-566 24,9 25,7 0,8 0,74 CR-17-566 150,3 158,0 7,7 0,49 incluant 150,3 151,0 0,7 1,23 incluant 156,0 158,0 2,0 1,33 CR-17-568 313,5 319,3 5,8 1,13 incluant 313,5 314,3 0,8 1,20 incluant 317,0 319,3 2,3 2,30

La longueur représente la longueur de l'intersection le long du sondage. La longueur vraie peut-être approximé à 40-60 % de la longueur de l'intersection pour les sondages.

Les résultats significatifs des sondages CR-17-526 à CR-17-533 furent présentés dans le communiqué de presse daté du 4 avril 2017.

Les sondages CR-17-535, CR-17-538, CR-17- 541 et 542, CR-17- 549 et 550, et CR-17-553 n'ont rapporté aucun résultat significatif.

Le sondage CR-17-557 fut abandonné pour cause de déviation excessive.

