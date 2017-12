Le Groupe TMX conclut l'acquisition de Trayport et la vente de NGX à Intercontinental Exchange







TORONTO, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition de la société londonienne Trayport Holdings Limited, et de sa société affiliée américaine Trayport Inc. (ensemble « Trayport »), chef de file mondial à titre de fournisseur de solutions technologiques à l'intention des négociateurs, courtiers et bourses de produits énergétiques de la société Intercontinental Exchange, Inc. (« ICE »), pour une contrepartie totale de 550 millions de livres sterling (931 millions de dollars canadiens), dont 350 millions de livres sterling (592 millions de dollars canadiens) en trésorerie (l'« acquisition de Trayport »). La transaction a été annoncée en octobre 2017.

Parallèlement à l'acquisition de Trayport, le Groupe TMX a conclu la vente à ICE de Natural Gas Exchange Inc. (« NGX ») et de Shorcan Energy Brokers Inc. (« Shorcan Energy »), dont la valeur globale s'élève à 200 millions de livres sterling (339 millions de dollars canadiens). La vente de NGX et de Shorcan Energy a servi de contrepartie partielle de l'acquisition de Trayport par le Groupe TMX.

La contrepartie en trésorerie nécessaire à l'acquisition de Trayport a été financée par le produit net du placement d'obligations non garanties du Groupe TMX qui s'est clos le 11 décembre 2017, ainsi que par l'excédent de trésorerie et l'emprunt provenant du programme de papier commercial du Groupe TMX.

L'autorité chargée de la concurrence et des marchés au Royaume-Uni, la Competition and Markets Authority, a approuvé la vente de Trayport au Groupe TMX. Le commissaire de la concurrence a émis une lettre de non-intervention à l'égard de la vente de NGX et de Shorcan Energy à ICE.

