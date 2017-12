Avis aux médias - La mairesse de Montréal lancera le temps des Fêtes en compagnie des Montréalais et des Montréalaises







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le temps des Fêtes est un moment de réjouissances comme nul autre et c'est avec les Montréalais et les Montréalaises que la première mairesse de Montréal, Valérie Plante, a choisi de lancer les festivités. Accompagnée de son époux, Pierre-Antoine Harvey, de la présidente du conseil municipal, Cathy Wong et d'élus municipaux, la mairesse ouvrira les portes de l'Hôtel de ville aux jeunes et moins jeunes le samedi 23 décembre, de 10 h 30 à 13 h 30. Une fête réunissant le Père Noël et la Fée des étoiles aura lieu. Des artistes maquilleurs et des mascottes se joindront aux célébrations et des friandises seront offertes aux enfants, petits et grands.

« Le temps des Fêtes est de loin ma période préférée de l'année, notamment parce qu'il nous permet de prendre une pause de notre frénésie quotidienne et de retrouver ceux que nous aimons. Cette année, je ne pouvais passer à côté de l'occasion de célébrer avec les Montréalais et les Montréalaises qui ont fait de mon année 2017 une année mémorable. J'invite les familles, les enfants et les aînés à venir lancer les festivités avec moi le 23 décembre. On leur réserve une belle fête autour du sapin! », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Les visiteurs qui le désirent pourront se faire photographier en compagnie des élus municipaux et auront exceptionnellement accès à la salle du conseil. De plus, un livre de signature sera mis à leur disposition afin de recevoir leurs souhaits et leurs commentaires.

Les visiteurs pourront accéder à l'Hôtel de ville par l'entrée principale. Les entrées de la place Vauquelin et de la rue Gosford seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux gens munis de poussettes.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 09:00 et diffusé par :