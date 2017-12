Profitez d'évasions de rêve avec une nouvelle gamme de luxe de Vacances Air Canada







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Vacances Air Canada est ravie de présenter sa nouvelle collection Évasions de rêve. C'est la première fois que Vacances Air Canada publie une collection de ce genre, incluant des propriétés nouvellement ajoutées comme les One&Only Palmilla, Gansevoort Turks + Caicos et Viceroy Riviera Maya, entre autres, qui ont été spécialement sélectionnées pour leur service haut de gamme et leurs commodités à la fine pointe.

Les 43 propriétés choisies avec soin sont situées dans 15 destinations à travers le Mexique, les Caraïbes et les États-Unis. Choisis avec soin pour les voyageurs les plus exigeants, les hébergements incluent des suites et des villas en front de mer avec des transferts privés aller-retour, ainsi que de la cuisine concoctée par des chefs primés, une liste de vins exhaustive, le service de majordomes et plus.

« Notre collection Évasions de rêve répond aux besoins des voyageurs qui cherchent des vacances correspondant au summum du luxe, qu'ils peuvent réserver en un seul endroit, et en toute confiance auprès de Vacances Air Canada, » a déclaré Nino Montagnese, directeur général, Vacances Air Canada. « Nous cherchons constamment à dépasser les forfaits vacances pour offrir des voyages faciles qui vous transportent dans l'extraordinaire et nous sommes très fiers de dire que c'est une mission accomplie, avec du luxe qui se reflète dans chaque détail. »

Tous les forfaits incluent les vols aller-retour à bord d'Air Canada ou d'Air Canada Rouge, au départ de 64 villes canadiennes et les transferts privés aller-retour, ainsi que la sélection gratuite des sièges, les places Préférence lorsque disponibles et une prime unique de 1 500 Milles de Qualification Altitude pour les membres Air Canada AltitudeMC. Les clients qui voyagent en groupe peuvent également choisir de rehausser leur évasion de rêve en réservant un jet privé de 58 places avec Air Canada Jetz.

Les voyageurs peuvent réserver dès maintenant à vacancesaircanada.com ou auprès de leur agent de voyages.

