Bombardier décroche un contrat d'exploitation et de maintenance visant le système de navettes automatisé INNOVIA à l'aéroport international de Denver







BERLIN, ALLEMAGNE--(Marketwired - 14 déc. 2017) -

Note aux rédacteurs : Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : BOMBARDIER INNOVIA APM 100 à l'aéroport international de Denver

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat avec la ville et le comté de Denver, au Colorado, visant à fournir des services d'exploitation et de maintenance pour le système de navettes automatisé BOMBARDIER INNOVIA à l'aéroport international de Denver. Ce contrat d'une valeur approximative de 150 millions de dollars US (128 millions d'euros) couvre une période de sept ans.

Le nouveau contrat entrera en vigueur le 1er janvier 2018, mais Bombardier fournit déjà des services d'exploitation et de maintenance pour le système de navettes automatisé de l'aéroport en vertu de contrats antérieurs, et ce, depuis l'ouverture de l'aéroport en 1994.

À propos de l'octroi de ce contrat, Benoît Brossoit, président, région Amériques, Bombardier Transport, a dit, « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de longue date avec l'aéroport international de Denver, le 18e aéroport le plus achalandé au monde et le sixième plus achalandé aux États-Unis. L'aéroport accueille de plus en plus de passagers et doit entreprendre des projets de rénovation et d'expansion. Pour ces raisons, nous sommes plus déterminés que jamais à fournir un service sécuritaire, fiable et confortable qui répond aux besoins de mobilité de l'aéroport et de ses passagers ».

Bombardier possède plus de 40 ans d'expérience en conception, fabrication, exploitation et maintenance de systèmes de transport automatisés destinés à des aéroports et des villes d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Rien qu'aux États-Unis, Bombardier fournit de services de soutien pour les systèmes de transport automatisés des aéroports des villes suivantes : Atlanta, Dallas/Fort Worth, Houston, Las Vegas, New York, Newark, Orlando, Phoenix, Pittsburgh, Sacramento, San Francisco, Seattle, Tampa ainsi que Denver.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez notre section de fil RSS.

Bombardier et INNOVIA sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contacts mondiaux.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 09:03 et diffusé par :