Technogym lance SKILLRUN

Un tapis de course unique conçu pour la performance et offrant une solution complète pour les entraînements cardiovasculaires et de la puissance

Technogym, leader mondial d'équipements sportifs design et technologiques, et fournisseur officiel des six derniers Jeux Olympiques, est fier d'annoncer le lancement de SKILLRUNtm, le premier tapis de course permettant de combiner un entraînement cardiovasculaire et de la puissance en un seul équipement, conçu pour répondre aux besoins d'entraînement des athlètes de haut niveau et des passionnés de fitness.

SKILLRUNtm crée la nouvelle référence pour les performances de course à pied, répondant aux besoins de tous les coureurs, sprinteurs, marathoniens et triathlètes. Grâce à la technologie unique MULTRIDRIVE TECHNOLOGYtm (brevet en instance), SKILLRUNtm permet aux utilisateurs d'effectuer à la fois des séances d'entraînements cardiovasculaires et contre résistance pour développer leur puissance. La console interactive UNITY permet aux utilisateurs d'accéder à une expérience d'entraînement entièrement personnalisée, qui les stimule et les motive grâce au contenu numérique, aux programmes d'entraînement personnalisés et au suivi des données. En ce qui concerne les programmes, SKILLRUNtm propose un large choix de séances d'entraînement innovantes, dont l'entraînement fractionné de haute intensité, l'entraînement vitesse/résistance et l'entraînement neuromusculaire, ainsi que des options immersives et divertissantes pour motiver l'utilisateur.

SKILLRUNtm comprend des caractéristiques exclusives conçues spécifiquement pour l'entraînement athlétique et l'amélioration des performances, telles que :

Fast Track Control : commandes accessibles pour ajuster la vitesse et l'inclinaison pendant l'entraînement

commandes accessibles pour ajuster la vitesse et l'inclinaison pendant l'entraînement Espace d ' Entraînement M aximal : grâce à la surface de course large (55cm) et au châssis profilé

grâce à la surface de course large (55cm) et au châssis profilé Vitesse et In clinaison : vitesse pouvant aller jusqu'à 30 km/h et inclinaison de -3% à +25%

vitesse pouvant aller jusqu'à 30 km/h et inclinaison de -3% à +25% QUICKPAD : pour changer la vitesse et l'inclinaison en un geste grâce aux touches dédiées

pour changer la vitesse et l'inclinaison en un geste grâce aux touches dédiées Speed-shift : pour créer rapidement des profils d'entraînement fractionné et passer d'un niveau de vitesse à un autre d'un simple geste avec Fast Track Control



SKILLRUNtm permet à l'utilisateur d'effectuer une variété d'entraînements cardio et de la puissance uniques, tels que :

Séance R unning : la technologie interactive exclusive Biofeedback (brevet en instance) enregistre et analyse en temps réel les principaux paramètres de course à pied. Elle fournit un feedback avec un code couleur qui permet à l'utilisateur d'améliorer ses performances.



la technologie interactive exclusive (brevet en instance) enregistre et analyse en temps réel les principaux paramètres de course à pied. Elle fournit un feedback avec un code couleur qui permet à l'utilisateur d'améliorer ses performances. Parachute T raining (brevet en instance) : l'utilisateur peut renforcer sa puissance résistive et sa vitesse de pointe grâce au Parachute Training qui reproduit la sensation de course en extérieur avec un parachute. La résistance est nulle au départ et augmente au fur et à mesure que l'utilisateur accélère.



(brevet en instance) : l'utilisateur peut renforcer sa et sa grâce au Parachute Training qui reproduit la sensation de course en extérieur avec un parachute. La résistance est nulle au départ et augmente au fur et à mesure que l'utilisateur accélère. Sled Training : permet à l'utilisateur de booster sa puissance et reproduit la sensation de pousser un traîneau sur du gazon. La résistance est élevée au départ et diminue à un rythme constant au fil de l'accélération.

SKILLRUNtm est également idéal pour les séances d'entraînement collectives dans un cours ou un studio. La solution SKILLRUN CLASS (brevet en instance) est une solution parfaite pour les utilisateurs en quête de séances collectives de course à pied plus efficaces et motivantes.

Ce nouveau produit fait partie de la ligne SKILL LINE, une gamme d'équipements créés spécifiquement pour le SKILLATHLETIC TRAINING, une méthode d'entraînement conçue par Technogym et les champions olympiques pour améliorer les performances athlétiques des utilisateurs. Elle comprend SKILLMILL, le seul équipement non motorisé qui combine un entraînement de la puissance, de la vitesse, de l'endurance et de l'agilité ; et SKILLROW, le premier rameur d'intérieur permettant d'améliorer la puissance anaérobie, la capacité aérobie et les aptitudes neuromusculaires, le tout en un seul équipement.

