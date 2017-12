Invitation aux médias - La Moisson de Noël







16 décembre 2017

De 09 h 00 à 13 h 00

MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Moisson Montréal, la banque alimentaire nommée parmi les Top 10 organismes au Canada*, vous convie à sa traditionnelle activité de tri du temps des Fêtes. La Moisson de Noël regroupe près de 200 bénévoles, partenaires et amis de la cause pour réaliser les paniers des Fêtes qui illumineront le quotidien des 136 000 bénéficiaires de l'organisme en cette période de réjouissance. Animée par MC Gilles, l'activité de bénévolat se fera dans une ambiance chaleureuse et joyeuse grâce aux prestations musicales de groupe Lendemain de veille et l'ensemble vocal Les Nanas.

De nombreux invités de marques, touchés par la cause, seront des nôtres à cette occasion.

QUOI : Moisson de Noël, conception des paniers des Fêtes QUAND : Samedi 16 décembre 2017, de 9 h 00 à 13 h 00 HEURES : Arrivée des médias à 10 h 00 OÙ : 6880, chemin de la Côte-de-Liesse

Montréal, H4T 2A1

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

09 h 00 : Accueil des bénévoles, café jazz avec l'ensemble vocal Les Nanas

10 h 30 : Mot de bienvenue, allocutions des élus et prises de photos officielles

10 h 45 : Début de l'activité de bénévolat, conception des paniers des Fêtes, prestation musicale du groupe Lendemain de veille, animation de quelques joueurs des Alouettes et leurs cheerleaders, et plusieurs comédiens d'Unité 9.

12 h 45 : Fin de l'activité

DISPONIBLES POUR ENTREVUES

Richard D. Daneau, directeur général de Moisson Montréal;

Élise Guilbault, porte-parole de Moisson Montréal;

MC Gilles, animateur de la Moisson de Noël pour une 6e année.

*En terme d'impact par dollar de don reçu, selon Charity Intelligence Canada: « Top 10 Impact Charities of 2017 ».

SOURCE MOISSON MONTREAL

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 08:00 et diffusé par :