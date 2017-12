Financeit réalise une importante refonte de capital concurremment à l'acquisition stratégique de Centah Inc.







La transaction permet à Financeit d'acquérir Centah Inc., entreprise de logiciels, chef de file dans le secteur de la rénovation résidentielle, et de se préparer à une expansion géographique

TORONTO, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Financeit, chef de file en matière de solutions de paiement au point de vente, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une négociation portant sur un investissement avec son actionnaire Goldman Sachs.

Cet investissement fait de Goldman Sachs le propriétaire majoritaire de Financeit et permet à celle-ci d'élargir son offre de services, grâce à l'acquisition de Centah Inc., société de logiciels en tant que service (SaaS) mondiale qui propose des solutions complètes de flux de production et de gestion des clients potentiels du secteur de la rénovation résidentielle.

La plateforme de technologie de pointe et l'infrastructure de centre d'appels de Centah augmentent l'offre globale de Financeit sur le marché qui lui permet de fournir aux marchands une solution complète pour accroître leur chiffre d'affaires.

« La transaction réalisée aujourd'hui est une étape importante pour Financeit. Le soutien accru de notre actionnaire Goldman Sachs démontre sa confiance continuelle envers notre équipe de direction ainsi qu'à l'égard de notre modèle d'affaires, de notre plateforme et de notre capacité de faire croître nos services, a déclaré Michael Garrity, président-directeur général de Financeit. Avec l'intégration de Centah, nous serons désormais en mesure d'élargir notre offre de service grâce a une solution complète destinée au secteur de la rénovation résidentielle, allant de la génération de pistes de vente à la conclusion des transactions de vente. »

« Nous sommes ravis d'augmenter notre investissement dans Financeit et de soutenir ainsi la société dans son expansion et sa croissance, a commenté Anthony Arnold, directeur général à Goldman Sachs. Nous avons hâte de voir Financeit poursuivre sa progression basée sur une expérience avérée dans le secteur alors que l'entreprise se positionne pour continuer son innovation, son expansion et son succès. »

« Centah cherchait depuis un certain temps déjà le partenaire idéal dans le secteur technologique en particulier, a déclaré Paul Sorrentino, président-directeur général de Centah. La combinaison des solutions pour le secteur de la rénovation résidentielle que proposent Centah et Financeit facilitera l'activité commerciale des gros détaillants et des fabricants et stimulera la croissance. »

Depuis sa création en 2011, Financeit a collaboré avec plus de 7 000 marchands partenaires et traité plus de 1,9 milliard de dollars US en demandes de prêt.

À propos de Financeit

Financeit est un fournisseur chef de file de financement au point de vente qui sert les secteurs de la rénovation résidentielle, de la vente de véhicules et de la vente au détail. La technologie en nuage novatrice de Financeit permet aux marchands d'accroître la valeur des transactions et de conclure la vente au moyen d'un paiement mensuel ou bimensuel abordable. La plateforme Financeit assure un processus de traitement rapide et transparent des demandes et est utilisée par plus de 7 000 marchands partenaires au Canada, qui ont traité plus de 1,9 milliard de dollars US en demandes de prêt.

À propos de Goldman Sachs Group, Inc.

Le Goldman Sachs Group, Inc. est une société chef de file de services bancaires d'investissement, une société de placement et une firme de gestion de portefeuille de dimension mondiale, qui fournit un ensemble de services financiers à une clientèle vaste et diversifiée, notamment des grandes entreprises, des institutions financières, des gouvernements et des particuliers. Fondée en 1869, la société a son siège social à New York et des bureaux dans tous les grands centres financiers du monde.

À propos de Centah Inc.

Centah Inc. est une société mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) qui fournit des solutions complètes de flux de production, de gestion des clients potentiels et de centres d'appels au secteur de la rénovation résidentielle. Fondée en 2004, la plateforme de Centah Inc. gère chaque année un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars CA, et travaille avec certains des plus importants détaillants et fabricants du secteur de la rénovation résidentielle.

