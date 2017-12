Étude sur l'administration des établissements de santé et de services sociaux - Des administrateurs du secteur privé ont remplacé la population dans l'administration du réseau







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - De plus en plus de personnes issues de l'industrie privée des soins de santé occupent des postes d'administrateurs au sein du réseau de la santé et des services sociaux. C'est ce que démontre une étude menée par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) qui met également en lumière la disparition complète des citoyennes et citoyens dans l'administration des établissements issus de la réforme Barrette. Pour la FSSS-CSN, cette évolution soulève de nombreux questionnements et il est urgent de donner un coup de barre pour favoriser la participation citoyenne en santé et services sociaux.

La réforme Barrette élimine la population de l'administration du réseau

Lors de la conférence de presse de fin de session parlementaire, le premier ministre Couillard a défendu les méthodes du ministre Barrette en prétendant que ce dernier avait l'intérêt des patientes et patients en tête. Pourtant, l'étude menée par la FSSS-CSN illustre la diminution drastique de la place de la population dans l'administration des établissements du réseau. Entre 2002 et aujourd'hui, le nombre de représentantes et représentants élus par la population sur les conseils d'administration est passé de 1400 à 0, en plus d'assister à l'élimination des forums de la population, qui sont passés de 18 à 0.

«?Les derniers jours ont laissé place à plusieurs critiques légitimes des méthodes du ministre Barrette. Ce ministre intimidateur a pris le contrôle du réseau en concentrant le pouvoir entre ses mains. Comment le gouvernement Couillard peut-il prétendre mettre les besoins du patient au centre de ses priorités?? Au-delà des grands discours, nous devons juger un gouvernement sur ses actes. La réforme Barrette est celle qui est venue fermer la porte à la population dans l'administration de son réseau public de santé et de services sociaux?», explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

Bien des questions se posent sur les administrateurs des établissements du réseau

L'étude de la FSSS-CSN s'intéresse aussi aux profils des membres des CA des établissements du réseau. En procédant à l'examen de tous les administrateurs des établissements, la FSSS a établi trois familles de cas types qui soulèvent de sérieuses questions en matière de gestion des conflits d'intérêts potentiels. Il y a d'abord les membres de CA ayant des liens avec des multinationales de l'industrie de la santé, ensuite ceux qui font affaire dans l'hébergement privé et finalement des médecins qui ont des intérêts privés.

«?Comment se fait-il que ces personnes aient été sélectionnées alors pourtant que la législation sur la question des conflits d'intérêts est présente?? Ces administrateurs "indépendants" apparaissent au même moment où le personnel et la population perdent leur place dans l'administration des établissements. C'est tout le contraire qu'on doit faire pour redonner une voix à la population en santé et services sociaux?», de conclure Jeff Begley.

