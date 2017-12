FOEX lance des indices de prix nets PIX pour le marché de la pâte à papier en Chine







La focalisation sur des prix nets entraînera des indices plus solides et pertinents en général

HELSINKI, le 14 décembre 2017 /PRNewswire/ -- À partir de janvier 2018, FOEX passera totalement à des indices de prix nets PIX pour la pâte à papier afin de fournir des indices plus solides et pertinents sur le marché de la pâte et du papier en Chine. Conjointement, elle mettra fin à ses anciens indices PIX pour le marché de la pâte à papier en Chine.

La décision fait suite à la tendance croissante qu'ont les acteurs du secteur chinois à fixer le prix sur une base nette. FOEX collectera des données sur les prix nets et fournira un indice intégrant une part supérieure des opérations sur le marché de la pâte à papier en Chine.

« Alors que les indices PIX visent à suivre des fluctuations de prix relatives au fil du temps, le marché présente une forte demande pour des indices qui reflètent aussi des prix nets réels », a expliqué Lars Halén, directeur des indices pâte à papier chez FOEX. « Nous avons pris la décision d'adopter la notion de prix nets après des entretiens avec plusieurs sociétés du secteur quant à la meilleure façon de couvrir le marché de la pâte à papier chinois. »

FOEX a lancé pour la première fois en 2009 des indices PIX sur le marché de la pâte à papier chinois en tant qu'indices de prix bruts, mais ils sont devenus avec le temps et l'évolution des pratiques tarifaires une combinaison d'indices de prix bruts et nets. En avril 2017, FOEX a mené une étude de marché complète concernant la pâte et le papier, et a ajouté les indices de prix nets PIX de la pâte à papier en Chine pour les cours NBSKP et BHKP. En septembre 2017, FOEX a annoncé qu'il mettrait fin aux anciens indices bruts dès le début 2018, ne conservant que les indices nets.

FOEX s'attache toujours à fournir des indices de prix fiables que les acteurs du secteur estiment pertinents et utiles.

À propos de FOEX Indexes Ltd

FOEX est un fournisseur indépendant d'indices de prix de référence de marché établi à Helsinki, Finlande. FOEX produit des indices de prix PIX pour la pâte à papier, le papier recyclé, le papier, le carton et la filière bois des bioénergies. Comme RISI, FOEX a été acquis par Euromoney Institutional Investor PLC en 2017.

www.foex.fi

À propos d'Euromoney

Euromoney Institutional Investor PLC est cote? a? la Bourse de Londres et membre de l'indice FTSE 250. Il s'agit d'un groupe international d'information économique couvrant la gestion d'actifs, la fixation des prix, la veille et l'intelligence économique, ainsi que les marche?s financiers avec des marques comme Euromoney, Institutional Investor, BCA Research, Ned Davis Research et Metal Bulletin. Le groupe gère également un large éventail d'évènements pour les marche?s des télécoms, financiers et des matières premières.

www.euromoneyplc.com

