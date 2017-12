Lancement du service BibliMags







Magazines numériques en bibliothèque au Canada

MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - BIBLIOPRESTO.CA, organisme mis sur pied par les principaux acteurs du monde des bibliothèques publiques, est heureux d'annoncer le lancement du service BibliMagsTM de lecture de magazines numériques pour les membres des bibliothèques participantes au Québec et au Canada.

Le service est disponible sur biblimags.ca et via l'app « BibliMags » sur iTunes et Google Play. Le service est gratuit pour les usagers des bibliothèques participantes, abonnées au service.

À un moment où la presse écrite a particulièrement besoin de trouver de nouveaux revenus, BibliMagsTM représente une opportunité significative pour les éditeurs de presse. Dans une approche concertée avec le milieu, le modèle d'affaire de BibliMagsTM se veut équitable et prévoit une répartition entière des revenus entre tous les acteurs de la chaîne numérique. Or, c'est précisément ce qui fait défaut aujourd'hui avec les solutions commerciales sur le marché.

Autre différence majeure de l'offre, BibliMagsTM ne concentre pas son offre seulement sur quelques titres phares, mais fait la promotion de la diversité et d'un riche contenu local. Pour ce faire, BibliMagsTM introduit un modèle d'affaires innovant : au lieu de présenter un choix restreint de magazines à l'usager, celui-ci peut décider de ce qu'il souhaite lire parmi un vaste choix de 4000 titres dans plus de 25 langues, dont 100 titres québécois et canadiens, et les revenus de chaque lecture sont répartis selon l'usage.

La commercialisation se fera en plusieurs étapes au cours de l'année 2018. Déjà près de 500 bibliothèques ont souscrit à l'offre Découverte, qui leur permet d'explorer BibliMagsTM et de se familiariser avec le service. Nous allons à présent renforcer le contenu francophone québécois et européen, ce qui devrait être complété dans les prochains mois.

« Nous visons un succès et un taux d'adhésion à BibliMagsTM comparable à celui rencontré par notre service PRETNUMERIQUE.CA, utilisé par plus de 1000 bibliothèques au Québec et au Nouveau-Brunswick. Cela représente près de 400,000 utilisateurs et plus de 9,5 millions de dollars de chiffre d'affaires au bénéfice des éditeurs et auteurs. » Jean-François Cusson, DG de BIBLIOPRESTO.CA

Le service BibliMagsTM est propulsé par les solutions technologiques de Magzter Inc., un partenaire de renommé mondial qui fournit également des contenus numériques à BibliMagsTM.

À propos - BIBLIOPRESTO.CA est un organisme à but non lucratif dont le mandat est le développement et la promotion des services en ligne auprès des bibliothèques publiques québécoises et de leurs usagers. Créé en 2012, l'organisme travaille à outiller les bibliothèques afin de les aider à rendre accessible à leurs abonnés une bibliothèque numérique d'avant-garde. Le projet BibliMags vise toutes les bibliothèques situées au Canada.

