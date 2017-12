CGI et le conseil municipal de Glasgow signent une entente d'impartition transformationnelle des TIC d'une durée de sept ans







Le contrat vise à établir un changement progressif dans les services numériques afin de soutenir l'emploi, l'éducation, l'innovation et la santé pour les décennies à venir

LONDRES et GLASGOW, UK, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a été sélectionnée par le conseil municipal de Glasgow pour offrir des services informatiques transformationnels afin de permettre l'introduction de services numériques intégrés dans la région de Glasgow. L'entente permettra à la ville d'offrir une expérience citoyenne numérique améliorée pour l'ensemble des services tout en offrant un accès haute vitesse à large bande aux écoles et aux communautés locales.

« Ce contrat est très important pour CGI. Non seulement mettrons-nous en place un environnement informatique transformé et modernisé, mais nous offrirons également des services améliorés aux écoles et à la ville de Glasgow en général, a affirmé David Fitzpatrick, vice-président principal des opérations de CGI au Royaume-Uni. Nous fournirons aussi les capacités sous-jacentes pour améliorer la façon dont les résidents communiquent avec le conseil et effectuent leurs transactions en ligne. »



« Nous avons l'occasion de complètement redéfinir la façon dont nous utilisons la technologie pour améliorer la vie des citoyens de Glasgow, a indiqué Annemarie O'Donnell, directrice générale du conseil municipal de Glasgow. Nous devons innover et être prêts à saisir les occasions d'utiliser la technologie de manière créative pour la ville, qui lui permettra notamment d'offrir de l'apprentissage numérique de pointe dans les écoles et de protéger la santé des citoyens les plus vulnérables. »

Il s'agit du troisième contrat majeur de transformation numérique que CGI signe avec des gouvernements locaux au Royaume-Uni ces dernières années. La réalisation de cette entente augmentera la portée de CGI en Écosse et positionnera l'entreprise comme l'un des plus importants fournisseurs de services informatiques au pays. CGI est déjà un employeur important à Glasgow, avec plus de 100 personnes travaillant au centre de services Open Digital de l'immeuble Inovo sur George Street.



L'entreprise investit également dans le perfectionnement à long terme d'une main-d'oeuvre qualifiée pour la ville en offrant des occasions de formation et d'emploi aux jeunes de la région. Elle parraine notamment un programme de diplôme universitaire à la Glasgow Caledonian University qui permet aux participants d'étudier tout en poursuivant leur carrière. Les possibilités d'emploi d'au moins 700 citoyens seront améliorées grâce au parrainage d'une formation de développement de logiciels pour 100 chômeurs de longue date chaque année.



À propos de CGI

Énoncés de nature prévisionnelle

