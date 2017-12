Fondaction est le premier investisseur privé à se joindre à l'initiative du Fonds LDN (Land Degradation Neutrality)







Le Fonds LDN est l'un des 12 projets transformatifs qui contribueront de manière significative à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris sur le climat

PARIS, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Sommet sur le climat qui s'est déroulé cette semaine à Paris, Fondaction, dont l'ensemble des investissements sont consentis dans une perspective de développement durable, est fier d'être le premier investisseur privé à annoncer son engagement au financement de l'initiative du Fonds LDN (Land Degradation Neutrality) pour un montant de 10 millions de dollars américains (USD).

L'initiative du Fonds LDN est mise en place conjointement par la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification (CNULCD) et Mirova, la société de gestion socialement responsable, affiliée à Natixis Investment Managers. Elle vise une taille de 300 millions de dollars, provenant du secteur public et du secteur privé, afin de financer à travers le monde des projets favorisant la restauration ainsi qu'une utilisation durable des sols. Fondaction se joint à la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, le gouvernement du Luxembourg, la Global Environment Facility (GEF), le Fonds mondial pour la nature (WWF) et la Fondation de France qui se sont déjà engagés à financer l'initiative du Fonds LDN pour un montant de 100 M$.

À l'occasion de son discours de clôture du One Planet Summit, le Président Macron a présenté 12 actions transformatives pour atteindre les cibles de l'Accord de Paris sur le Climat. Deuxième volet de la liste, «Préserver les terres et les ressources» chapeaute notamment l'initiative du Fonds LDN.

« Face au dérèglement climatique, il y a plusieurs mesures très concrètes... 300 millions de dollars pour activer le « land degradation activity fund », c'est-à-dire le fonds des luttes contre la dégradation des terres et de la désertification. France, Canada et d'autres partenaires annoncent des financements pour enclencher cette action avec une cible qui est la neutralité de dégradation des terres d'ici à 2030 », a déclaré le président de la République française.

«?La lutte contre la dégradation des terres est l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies. Fondaction est un fonds de travailleurs qui depuis le début de ses opérations en 1996 s'est donné pour mission d'encourager la création et le maintien d'emplois dans une perspective de développement durable. Aujourd'hui, l'ensemble de nos investissements visent à promouvoir, encourager et soutenir le développement durable. Cette connaissance et l'expertise que nous avons acquises depuis plus de 20 ans expliquent pourquoi nous sommes le premier investisseur privé à répondre favorablement à l'initiative du Fonds LDN?», a précisé Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.

«?Les gouvernements et les organisations internationales doivent faire preuve d'audace et de créativité pour encourager de nouvelles façons de faire du monde des affaires et des entreprises pour que puissent être surmontés les défis multiples et complexes qui se présentent à nous : changement climatique, chute de la productivité des terres, migration de populations, sécheresses, inondations, pertes d'emplois, pour ne nommer que ceux-là. Le devoir que nous avons de transformer nos pratiques quant à l'utilisation des sols laissent entrevoir une multitude d'opportunités. Je salue l'audace et l'innovation dont fait preuve Fondaction et je suis persuadée que sa présence en tant qu'investisseur privé préfigure la venue d'autres partenaires qui se joindront à l'initiative du Fonds LDN?», a déclaré Monique Barbut, Secrétaire général de la CNUCLD.

«?La mise en place d'une initiative qui réunit à la fois le secteur public et le secteur privé est très complexe, d'autant qu'elle s'applique ici à une nouvelle classe d'actifs : le capital naturel. Mais c'est une formidable opportunité de conjuguer les savoir-faire complémentaires des uns et des autres, en vue d'atteindre des objectifs communs. À ce titre, je tiens à remercier et à saluer Fondaction qui, en plus de s'engager dans le financement de l'initiative du Fonds LDN, apporte un regard et une expertise qui sont grandement appréciés de l'ensemble des partenaires?», a déclaré Philippe Zaouati, directeur général de Mirova.

« Je salue la contribution de Fondaction, qui en tant que premier acteur privé à participer à l'initiative du Fonds LDN (un fonds de 300 M$) aux côtés d'acteurs publics internationaux, inspire de par son engagement dans la lutte aux changements climatiques qui, rappelons-le, ne connaît pas de frontières. Par sa présence auprès d'acteurs internationaux dans l'initiative du Fonds LDN, Fondaction fait rayonner le Québec et nous allons continuer à encourager ensemble nos entreprises à contribuer, elles aussi, aux efforts mondiaux de lutte aux changements climatiques. Avec cette initiative, l'expertise du Québec brille et contribue au développement d'un monde plus durable pour l'avenir des générations actuelles et futures », a déclaré la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Isabelle Melançon.

La lutte aux changements climatiques nécessite des efforts globaux et une mobilisation de tous les acteurs de la société. La réhabilitation des sols à grande échelle pourrait permettre la réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris.?

Les projets qui seront soutenus par le Fonds LDN mesureront les impacts sociaux, environnementaux et généreront des retombées économiques. À titre d'exemple, le Fonds Canopy pour une gestion durable des sols, géré par l'entreprise de Sherbrooke ECOTIERRA, qui a été annoncé lors de la COP23 à Bonn au mois de novembre dernier, devrait être parmi les premiers projets à être soutenu par le Fonds LDN.

À propos de Fondaction

Fondaction gère un actif de près de 1,7 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 137?000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1?200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises de l'économie sociale.

