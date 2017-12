Intact Corporation financière annonce des changements à son équipe de direction







TORONTO, le 14 déc. 2017 /CNW/ - M. Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui des changements de rôles et de responsabilités au sein de l'équipe de direction de la société qui prendront effet le 1er janvier 2018.

« Parce que les attentes des consommateurs évoluent rapidement et que nous avons récemment fait notre entrée aux États-Unis, nous allons tirer parti de notre taille dans le marché nord-américain pour améliorer notre expérience client, optimiser nos différents réseaux de distribution et continuer de mettre à profit le talent exceptionnel de nos gens », a indiqué M. Brindamour.

Compte tenu de sa connaissance des différents réseaux de distribution et de son esprit innovateur, Louis Gagnon deviendra président de nos opérations canadiennes. Il sera responsable de l'ensemble de nos activités de distribution et de marketing, ainsi que de l'assurance des particuliers et des entreprises.

Tablant sur sa connaissance des solutions spécialisées et son expérience d'exécution, tel que récemment annoncé, Mike Miller continuera d'occuper le rôle de président de nos opérations aux États-Unis et des solutions spécialisées en Amérique du Nord.

Grâce à sa connaissance approfondie de l'indemnisation, des technologies, des données et des opérations de grande envergure, Mathieu Lamy sera nommé chef de l'exploitation d'Intact Corporation financière. Il s'occupera de l'indemnisation, de la technologie, de nos Labs, de nos investissements dans l'innovation et des ressources humaines en Amérique du Nord.

Louis Gagnon, Mike Miller et Mathieu Lamy se rapporteront à Charles Brindamour.

Jean-François Blais, présentement président d'Intact Assurance, prendra sa retraite, suite à une contribution considérable à l'entreprise. Il a rejoint l'entreprise il y a six ans grâce à l'acquisition d'AXA Canada, jouant un rôle clé dans la transition réussie des employés et des courtiers.

« Je tiens à souligner l'excellent travail de Jean-François Blais et à le remercier pour sa contribution ces six dernières années. Il a joué un rôle déterminant auprès des courtiers et dans le développement d'Intact Assurance », a ajouté Charles Brindamour.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec près de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte plus de 13 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de cinq millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'entremise de belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, une filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

