Transat A.T. inc. - Résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2017

D'excellents résultats pour l'été et plusieurs avancées majeures

Pour le quatrième trimestre :

Revenus de 698,6 millions $, par rapport à 612,1 millions $ en 2016.

Résultat d'exploitation de 59,5 millions $, par rapport à 26,9 millions $ en 2016.

Résultat d'exploitation ajusté 1 de 78,5 millions $, par rapport à 46,5 millions $ en 2016.

Résultat net attribuable aux actionnaires de 148,1 millions $, par rapport à 34,9 millions $ en 2016.

Résultat net ajusté 3 de 46,4 millions $, par rapport à 24,2 millions $ en 2016.

Vente de la participation minoritaire dans les hôtels Ocean pour 149 millions $ US [185,6 millions $] le 4 octobre 2017.

Pour l'exercice :

Revenus de 3,0 milliards $, par rapport à 2,9 milliards $ en 2016.

Résultat d'exploitation de 34,7 millions $, par rapport à une perte d'exploitation de 30,3 millions $ en 2016.

Résultat d'exploitation ajusté 1 de 102,0 millions $, par rapport à 25,8 millions $ en 2016.

Résultat net attribuable aux actionnaires de 134,3 millions $, par rapport à une perte nette attribuable aux actionnaires de 41,7 millions $ en 2016.

Résultat net ajusté3 de 29,1 millions $, par rapport à une perte nette ajustée de 15,5 millions $ en 2016.

MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc., l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de l'industrie des voyages vacances au Canada, a enregistré des revenus de 698,6 millions $ pour le trimestre terminé le 31 octobre 2017, par rapport à 612,1 millions $ en 2016, en hausse de 86,4 millions $ ou 14,1 %. La Société affiche un résultat d'exploitation ajusté1 de 78,5 millions $, par rapport à 46,5 millions $ en 2016. Le résultat net attribuable aux actionnaires est de 148,1 millions $ (4,00 $ par action de base et 3,97 $ par action sur une base diluée) pour le quatrième trimestre de 2017, par rapport à 34,9 millions $ (0,95 $ par action de base et dilué) en 2016. Excluant les éléments non liés à l'exploitation, Transat affiche un résultat net ajusté3 de 46,4 millions $ (1,24 $ par action) pour le quatrième trimestre de 2017, par rapport à 24,2 millions $ (0,66 $ par action) en 2016.

« Le quatrième trimestre, comme l'été dans son ensemble, a été excellent. Sur le plan financier, nos résultats d'été figurent parmi les meilleurs de notre histoire et nous permettent d'améliorer sensiblement notre résultat de l'exercice par rapport à l'an dernier. Sur le plan stratégique, nous avons fait de grands pas vers la mise sur pied de notre division hôtelière et dans plusieurs autres dossiers majeurs, dont la composition de la flotte, et la succession à la tête de l'entreprise », a déclaré Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat.

Faits saillants du quatrième trimestre

La Société a enregistré des revenus de 698,6 millions $, par rapport à 612,1 millions $ en 2016. L'augmentation de 86,4 millions $ (14,1 %) est principalement attribuable à l'augmentation du nombre de voyageurs de 8,7 % sur le marché transatlantique, le principal marché pour cette période, alors que les prix de vente moyens étaient en hausse de 4,0 %. Sur ce marché, la capacité déployée par la Société était supérieure de 8,5 % à celle de 2016, alors que la capacité globale affichait une hausse d'environ 5 %. Sur le marché des destinations soleil, la capacité de la Société était en baisse de 3,8 % par rapport à 2016 à la suite des ouragans Irma et Maria qui ont entraîné le rapatriement de passagers notamment à Cuba et en République dominicaine et l'annulation de certains vols. Le nombre de passagers était en baisse de 2,7 % sur ce marché, alors que les prix de vente moyens ont affiché une hausse de 7,2 %.

Les activités se sont soldées par un résultat d'exploitation ajusté1 de 78,5 millions $, comparativement à 46,5 millions $ en 2016. L'amélioration de notre résultat d'exploitation ajusté1 résulte principalement de la hausse des prix de vente moyens sur l'ensemble des marchés, ainsi que de l'augmentation de la capacité et des coefficients d'occupation sur le marché transatlantique.

Le 4 octobre 2017, la Société a conclu la vente de sa participation minoritaire de 35 % dans les hôtels Ocean à H10 Hotels, en avance sur la date prévue du 2 novembre. Tel qu'annoncé le 19 juillet, la vente s'est conclue pour un montant de 150,5 millions $ US [187,5 millions $], payé en espèces le 4 octobre 2017. La participation cédée avait une valeur comptable de 97,3 millions $ au 4 octobre 2017. La Société a enregistré un gain sur disposition d'un placement de 86,6 millions $, net des frais de transaction de 1,7 million $, ainsi qu'un gain de change de 15,5 millions $ réalisé à la suite de cette transaction. Le prix de vente est toujours soumis à certains ajustements, estimés à 1,5 million $ US [1,9 million $] au 31 octobre 2017, qui réduiraient le prix de vente à 149,0 millions $ US [185,6 millions $]. Transat reste décidée à devenir un opérateur hôtelier à part entière, comme le prévoit son plan stratégique.

Faits saillants de l'exercice

La Société a enregistré des revenus de 3,0 milliards $, comparativement à 2,9 milliards $ en 2016, et un résultat d'exploitation ajusté1 de 102,0 millions $, par rapport à 25,8 millions $ en 2016. Durant l'été, la Société a augmenté son offre de produits sur le marché transatlantique de 7,9 %, et les prix de vente moyens ont augmenté sur l'ensemble des marchés. Tous marchés confondus, pour l'exercice, le nombre de voyageurs a augmenté de 8,2 %.

Pour la saison d'hiver, la Société a enregistré une perte d'exploitation de 65,7 millions $ (4,2 %), comparativement à 54,2 millions $ (3,4 %) en 2016. La diminution du résultat d'exploitation découle de la hausse des coûts aériens et de l'effet de change défavorable qui, combiné à la hausse des prix du carburant, a entraîné une augmentation de nos charges d'exploitation de 39,3 millions $ pour l'hiver, que la hausse des prix de vente moyens des forfaits sur le marché des destinations soleil n'a pu compenser.

Durant l'été, le résultat d'exploitation s'élève à 100,5 millions $ (7,0 %), par rapport à 23,9 millions $ (1,9 %) pour l'année précédente. L'augmentation du résultat d'exploitation découle principalement de la hausse des prix de vente moyens, de la capacité et des coefficients d'occupation sur l'ensemble des marchés.

Pour l'exercice, la somme des quotes-parts du résultat net des hôtels Ocean, dont la vente a été conclue le 4 octobre dernier, et de Rancho Banderas All Suites Resort, s'élève à 11,1 millions $, comparativement à 6,3 millions $ en 2016. L'augmentation résulte d'une meilleure rentabilité opérationnelle des hôtels Ocean, combinée à un effet de change défavorable en 2016.

Événements postérieurs à la date de fin d'exercice

Le 30 novembre 2017, la Société a conclu la vente de sa filiale Jonview Canada à la multinationale japonaise H.I.S. Co. Ltd., spécialisée dans la distribution de voyages. Le prix de vente s'élève à 44,0 millions $, payé en espèces à cette date, et pourrait être ajusté après la clôture définitive des comptes et leur certification dans les 90 jours suivant la clôture de la vente, en raison d'un ajustement de fonds de roulement.

Au 31 octobre 2017, les actifs et les passifs de Jonview ont été présentés comme détenus en vue de la vente aux états consolidés de la situation financière. Les activités de Jonview ne représentant pas pour la Société une ligne d'activité principale et distincte, les résultats de Jonview sont inclus dans les résultats des activités poursuivies de la Société aux états consolidés des résultats et du résultat global pour l'exercice terminé le 31 octobre 2017. La transaction n'a aucun autre impact dans les états financiers de la Société pour l'exercice terminé le 31 octobre 2017.

Plan stratégique

L'année 2017, et particulièrement ses six derniers mois, a permis la concrétisation d'un certain nombre d'initiatives qui viennent clore le plan stratégique 2015-2017 et poser les fondements du plan 2018-2022.

Au nombre de ceux-ci, on peut notamment compter l'annonce de la signature de baux pour la location de 10 Airbus A321neo LR, qui entreront en opération à compter du début de l'année 2019, la prolongation dans de meilleures conditions financières des baux des A330 existants, l'ajout de nouveaux A330, ainsi que l'accord signé avec Thomas Cook prévoyant la mise à disposition par celui-ci l'hiver de A321ceo qui viendront remplacer les Boeing 737 saisonniers que Transat exploite actuellement. Tous ces accords tracent les contours d'une flotte entièrement Airbus à l'horizon 2022, à la fois plus efficace, moins coûteuse à exploiter et plus homogène pour le client.

Par ailleurs, la cession de la participation minoritaire dans les hôtels Ocean, ainsi que celle de Jonview, permettent de dégager les moyens qui permettront à Transat d'entamer en 2018 le développement de sa division hôtelière détenue en propre.

Enfin, l'entreprise a dépassé, à 105 millions $, son objectif de réduction de coûts et d'amélioration des marges, fixé à 100 millions $ sur trois ans, et entend poursuivre son effort dans cette voie pour les années à venir.

Situation financière

Au 31 octobre 2017, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 593,6 millions $, par rapport à 363,7 millions $ à pareille date en 2016. Le ratio de fonds de roulement était de 1,51, par rapport à 1,28 au 31 octobre 2016. Les dépôts reçus des clients pour des voyages à venir s'établissaient à 433,9 millions $, par rapport à 409,0 millions $, l'augmentation découlant de la hausse des réservations et des prix de vente par rapport à l'an dernier.

Les ententes hors bilan, excluant les ententes avec les fournisseurs de services, représentaient 1 745,2 millions $ au 31 octobre 2017, par rapport à 710,3 millions $ au 31 octobre 2016. L'augmentation de 1 034,9 millions $ s'explique par des signatures et renégociation d'ententes de locations d'avions, atténuées par les remboursements effectués et par l'appréciation du dollar vis-à-vis du dollar américain. Il s'agit des ententes signées pour la location de dix Airbus A321neo LR (qui seront progressivement intégrés à la flotte à partir du printemps 2019), celles signées pour quatre Airbus A330 et les renégociations des ententes de plusieurs Airbus A330 inclus dans notre flotte actuelle.

Perspectives pour le premier semestre

Sur le marché des destinations soleil au départ du Canada, le principal marché de la Société durant l'hiver, la capacité de Transat est supérieure de 8 % à celle offerte l'an passé. À ce jour, 50 % de cette capacité est vendue, les réservations sont en avance de 9,2 % et les coefficients d'occupation sont similaires. L'appréciation du dollar canadien, combinée à la hausse du coût du carburant, a actuellement un impact à la baisse sur les charges opérationnelles de 2,1 %. Les marges sont actuellement supérieures de 2,0 % à celles enregistrées à pareille date l'année dernière.

Sur le marché transatlantique, où c'est la basse saison, la capacité de Transat est supérieure de 20 % à celle déployée l'hiver dernier. À ce jour, 47 % de cette capacité est vendue, les réservations sont en avance de 15 % et les coefficients d'occupation sont inférieurs de 2 %. Les marges sont actuellement inférieures de 1,6 % à celles enregistrées à pareille date l'année dernière.

Dans la mesure où ces tendances se maintiennent, la Société prévoit que les résultats seront meilleurs que ceux de la saison d'hiver 2017.



Informations supplémentaires

Les résultats ont subi l'incidence d'éléments non liés à l'exploitation résumés dans le tableau suivant :

Faits saillants et impacts des éléments non liés à l'exploitation sur les résultats (En milliers de CAD)







ACTIVITÉS POURSUIVIES Quatrième trimestre Exercice 2017 2016 2017 2016 Revenus 698 551 612 111 3 005 345 2 889 646











Résultat d'exploitation 59 500 26 898 34 720 (30 335)

Paiements forfaitaires convention collective -- 3 063 -- 7 263

Charge de restructuration 1 575 2 862 2 925 6 562

Amortissement 19 035 14 703 68 470 50 038

Primes liées aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (1 569) (1 029) (4 090) (7 752) Résultat d'exploitation ajusté1 78 541 46 497 102 025 25 776











Résultat avant charge d'impôts 170 800 (2 310) 151 804 (97 374)

Paiements forfaitaires convention collective -- 3 063 -- 7 263

Charge de restructuration 1 575 2 862 2 925 6 562

Dérivés liés au carburant et autres dérivés (5 654) (30 943) (9 187) (6 901)

Perte (gain) sur cession d'un placement (86 616) -- (86 616) 843

Gain de change sur cession d'un placement (15 478) -- (15 478) --

Dépréciation d'actifs -- 63 899 -- 79 708

Primes liées aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (1 569) (1 029) (4 090) (7 752) Résultat ajusté avant charge d'impôts2 63 058 35 542 39 358 (17 651)











Résultat net attribuable aux actionnaires 148 147 34 920 134 308 (41 748)

Perte nette (Résultat net) liée aux activités abandonnées -- (55 417) -- (49 772)

Paiements forfaitaires convention collective -- 2 250 -- 5 324

Charge de restructuration 1 153 2 194 2 141 4 902

Dérivés liés au carburant et autres dérivés (4 139) (22 649) (6 725) (5 049)

Perte (gain) sur cession d'un placement (82 153) -- (82 153) 615

Gain de change sur cession d'un placement (15 478) -- (15 478) --

Dépréciation d'actifs -- 63 638 -- 75 860

Primes liées aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (1 149) (753) (2 994) (5 674) Résultat net ajusté3 46 382 24 183 29 099 (15 542)











Résultat dilué par action 3,97 0,95 3,63 (1,13)

Perte nette (Résultat net) lié aux activités abandonnées -- (1,50) -- (1,35)

Paiements forfaitaires convention collective -- 0,06 -- 0,14

Charge de restructuration 0,03 0,06 0,06 0,13

Dérivés liés au carburant et autres dérivés (0,11) (0,61) (0,18) (0,14)

Perte (gain) sur cession d'un placement (2,20) -- (2,23) 0,02

Gain de change sur cession d'un placement (0,41) -- (0,42) --

Dépréciation d'actifs -- 1,73 -- 2,06

Primes liées aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (0,03) (0,02) (0,08) (0,15) Résultat net ajusté par action3 1,24 0,66 0,79 (0,42)

Comptabilité de couverture - La Société enregistre à l'état des résultats les gains ou les pertes résultant de l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers dérivés qu'elle utilise pour gérer le risque lié aux fluctuations du prix du carburant d'aéronefs, ainsi que les gains ou les pertes résultant de l'évaluation à la juste valeur de certains instruments financiers dérivés qu'elle utilise pour gérer le risque lié aux fluctuations de taux de change. Au quatrième trimestre de 2017, ceci s'est traduit par un gain hors trésorerie de 5,7 millions $ (4,1 millions $ après impôts), par rapport à 30,9 millions $ (22,6 millions $ après impôts) en 2016. Pour l'exercice, ceci s'est traduit par un gain hors trésorerie de 9,2 millions $ (6,7 millions $ après impôts), par rapport à 6,9 millions $ (5,0 millions $ après impôts) en 2016.

La Société utilise au besoin des instruments financiers dérivés pour se protéger des fluctuations du taux de change sur ses charges et/ou ses revenus en devises étrangères. À cet égard, sur la base des normes comptables applicables, les fluctuations résultant de la portion efficace de l'évaluation à la juste valeur de ces instruments qui sont désignés comme instruments de couverture sont comptabilisées à l'état de la situation financière consolidé et à l'état du résultat global consolidé, et non à l'état des résultats consolidé. Au quatrième trimestre de 2017, Transat enregistre un gain de 21,2 millions $ (15,5 millions $ après impôts) sur ces dérivés de change, par rapport à 6,3 millions $ (4,6 millions $ après impôts) au trimestre correspondant de 2016. Pour l'exercice, Transat enregistre un gain de 3,2 millions $ (2,3 millions $ après impôts) sur ces dérivés de change, par rapport à une perte de 17,1 millions $ (12,5 millions $ après impôts) en 2016.

Sommaire des éléments non liés à l'exploitation - Avant les éléments non liés à l'exploitation, Transat enregistre un résultat net ajusté3 de 46,4 millions $ pour le quatrième trimestre de 2017 (1,24 $ par action), par rapport à 24,2 millions $ au trimestre correspondant de 2016 (0,66 $ par action). Pour l'exercice, la Société enregistre un résultat net ajusté3 de 29,1 millions $ (0,79 $ par action) par rapport à une perte nette ajustée3 de 15,5 millions $ en 2016 (0,42 $ par action).

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes, Transat est présente dans une soixantaine de destinations dans 26 pays en Amérique, en Europe et au Proche-Orient. Elle compte près de 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 10 ans et a obtenu le statut de Partenaire Travelife en 2016. Complice par excellence des vacanciers, Transat fête ses 30 ans en 2017 (TSX : TRZ).

NOTES

Les éléments suivants sont des mesures financières non normalisées selon les IFRS, utilisées par la direction comme indicateurs pour évaluer la performance opérationnelle continue et la performance opérationnelle récurrente.

Résultat d'exploitation ajusté (perte d'exploitation ajustée) : Résultat d'exploitation (perte d'exploitation) avant charge d'amortissement, charge de restructuration, paiements forfaitaires liés à des conventions collectives et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés liés au carburant et autres dérivés arrivés à échéance au cours de la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement opérationnel de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Résultat ajusté (perte ajustée) avant charge d'impôts : Résultat avant charge d'impôt (perte avant charge d'impôts) avant variation de la juste valeur des dérivés liés au carburant et autres dérivés, gain (perte) à la cession d'un placement, charge de restructuration, paiements forfaitaires liés à des conventions collectives, dépréciation d'actifs et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés liés au carburant et autres dérivés arrivés à échéance au cours de la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Résultat net ajusté (perte nette ajustée) : Résultat net (perte nette) attribuable aux actionnaires avant résultat net lié aux activités abandonnées, variation de la juste valeur des dérivés liés au carburant et autres dérivés, gain (perte) à la cession d'un placement, charge de restructuration, paiements forfaitaires liés à des conventions collectives, dépréciation d'actifs et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés liés au carburant et autres dérivés arrivés à échéance au cours de la période, net des impôts afférents. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Le résultat net ajusté est également utilisé dans le calcul de la rémunération variable des employés et des membres de la haute direction.

Conférence téléphonique

Mesures financières non normalisées selon les IFRS

Les états financiers sont dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Dans le communiqué de presse, la Société présente parfois des mesures financières non normalisées selon les IFRS. Ces mesures n'ont pas de sens prescrit par les IFRS, et il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Elles ont pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devraient pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société à l'effet que les réservations se poursuivront selon les tendances indiquées. En faisant ces déclarations, la Société a supposé que les tendances des réservations et des prix de vente se maintiendront, et que les coûts, les prix du carburant et la valeur du dollar par rapport aux devises étrangères demeureront stables. Si ces hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels et les faits nouveaux pourront différer considérablement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les résultats qui y sont présentés peuvent donc différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons comprenant, sans toutefois s'y limiter, les conditions météorologiques extrêmes, les prix du carburant, les conflits armés, les attentats terroristes, les conditions du secteur du marché et de l'économie en général, l'apparition de maladies, l'évolution de la demande compte tenu du caractère saisonnier du secteur, la capacité de réduire les coûts d'exploitation et les effectifs, les relations de travail, les négociations collectives et les conflits de travail, les questions de retraite, les taux de change et d'intérêt, la disponibilité du financement dans le futur, l'évolution de la législation, des développements ou procédures réglementaires défavorables, les litiges en cours et les poursuites intentées par des tiers, ainsi que d'autres risques expliqués en détail de temps à autre dans les documents d'information de la société.

En soi, ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. La Société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables, mais le lecteur doit se rappeler que ces hypothèses à l'égard d'événements futurs, dont bon nombre sont indépendants de sa volonté, pourraient se révéler incorrectes, puisqu'elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui touchent ses activités. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d'autres éléments, voir le rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 octobre 2017 déposé auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toutes déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

