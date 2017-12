/R E P R I S E -- Avis de convocation - Dépôt du rapport final - Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques/







MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques vous invite à assister à l'allocution de la fin des travaux et au dépôt de son rapport par le président, M. le juge Jacques Chamberland et les commissaires, M. Alexandre Matte et Me Guylaine Bachand.

Date : Jeudi 14 décembre 2017 Heure : 11 h Lieu : Salle d'audience de la CEPCSJ, 500, boul. René-Lévesque Ouest, 9e étage

Cette allocution sera diffusée en direct sur le site Web de la Commission et le rapport y sera déposé dès 11 h le 14 décembre. Les journalistes pourront le consulter, sous embargo, dans la salle de presse de la Commission entre 9 h 30 et 11 h ce même jour.

Pour se prévaloir de cette possibilité, ils doivent indiquer leur présence à la personne-ressource nommée ci-dessous avant 14 h le mercredi 13 décembre et s'engager à respecter les règles de l'embargo présentées sur le site Web de la Commission. Cette invitation s'adresse uniquement aux médias grand public.

Veuillez prendre note qu'il n'y aura ni période de questions ni entrevues à la suite du dépôt du rapport.

cepcsj.gouv.qc.ca

