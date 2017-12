Une fin de semaine chargée en célébrations - La SAAQ prend la route avec l'Opération Nez rouge!







QUÉBEC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Avec la période des partys de bureau qui bat son plein, parions que les lignes téléphoniques de l'Opération Nez rouge seront passablement occupées au cours des prochains jours. La troisième fin de semaine de la campagne 2017 s'annonce en effet chargée pour le service de raccompagnement, qui sera offert dans 61 régions du Québec. Voilà donc une occasion toute désignée pour devenir bénévole et enfiler le très distingué dossard rouge. Il est à noter que l'inscription se poursuivra jusqu'au 31 décembre et que le formulaire d'inscription est disponible à OperationNezrouge.com.

La SAAQ offre son coup de main traditionnel fort bienvenu

Fidèles à leurs habitudes et à la cause de l'Opération Nez rouge, les membres du personnel de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) viendront prêter main-forte aux différentes centrales pour répondre à la forte demande de raccompagnements à venir. Ce vendredi soir, ils seront plus de 200 à se mobiliser pour offrir aux automobilistes la chance de rentrer de manière sécuritaire à la maison, en plus de vivre une expérience unique de bénévolat avec des collègues. À nouveau, cette année, ils formeront le plus grand groupe d'employés au pays à se joindre à la grande famille Nez rouge.

« Je suis fière de l'engagement du personnel de la SAAQ qui, année après année, donne de son temps à l'Opération Nez rouge afin de contribuer à sa façon à la sécurité routière. J'invite les entreprises publiques et privées à se mobiliser elles aussi en grand nombre afin de faire vivre à leurs employés une expérience de bénévolat aussi mémorable que valorisante », a déclaré Mme Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la SAAQ.

Les citoyens qui ne se sentiront pas en état de prendre le volant, peu importe la raison, sont invités à composer le 1 866 DESJARDINS pour obtenir le service de raccompagnement le plus proche. Dès le début de la soirée, les automobilistes peuvent également planifier leurs déplacements grâce à l'application mobile disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store. Celle-ci permet, de joindre facilement le service de raccompagnement de sa communauté, de programmer une alerte et d'afficher le temps d'attente dans 10 grands centres du Québec. Le site OperationNezrouge.com offre également toute l'information sur le service de raccompagnement offert dans 61 régions du Québec.

À propos de l'Opération Nez rouge

L'Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur et en réalisant d'autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.

