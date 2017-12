/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant le patrimoine religieux/







AMOS, QC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le député d'Abitibi-Est, M. Guy Bourgeois, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce concernant le patrimoine religieux.

Date : Le jeudi 14 décembre 2017



Heure : 10 h



Lieu : Cathédrale d'Amos

11, boulevard Monseigneur-Dudemaine

Amos (Québec) J9T 1S3

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 07:00 et diffusé par :