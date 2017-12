La première société de production d'eau atmosphérique devient partenaire du Forum scientifique, politique et commercial des Nations Unies sur l'environnement







HONG KONG, le 14 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Pour concrétiser la grande vision d'une « Terre sans pollution », le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a organisé la 3e Assemblée des Nations Unies sur l'environnement à Nairobi, au Kenya, du 4 au 6 décembre. L'Assemblée, qui représente l'organe décisionnel le plus élevé au monde en matière d'environnement, a réuni plus de 4000 chefs d'État, ministres, chefs d'entreprise, représentants des Nations Unies et représentants de la société civile. Basée à Hong Kong, la société Heaven Springs Dynasty Harvest Group a été la première société de ressources en eau à être invitée en tant que membre fondateur du comité de pilotage et partenaire du Forum scientifique, politique et commercial des Nations Unies sur l'environnement. Le forum était coprésidé par M. Miroslav Lajak, président de l'Assemblée générale des Nations Unies et M. Edgar Gutierrez Espeleta, président de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement.

Dato' Sri Prof Ng Tat Yung, fondateur de Heaven Springs Dynasty Harvest Group, s'est rendu à l'évènement à la tête d'une délégation comprenant le Dr Stanley Leung, vice-président principal, le Dr Johnny Ip, vice-président et M. Kit Yen, assistant du président du groupe.

Pionnière et leader mondiale dans la production d'eau atmosphérique, la société Heaven Springs Dynasty Harvest Group détient plus de 80 brevets internationaux dans le cadre du système PCT de l'OMPI dans 152 pays et régions. Elle s'attache à fournir une eau potable sûre et durable grâce à sa technologie de pointe dans le monde.

Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Miroslav Lajak, a visité le stand de Heaven Springs Dynasty Harvest après l'ouverture de la plénière de l'exposition sur les innovations durables de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement et a été profondément surpris par ses avancées technologiques. « C'est incroyable ! Toutes nos félicitations ! », s'est-il exclamé. En outre, plus de 30 ministres et ambassadeurs ont visité le stand pendant l'Assemblée. La plupart d'entre eux ont été très surpris par cette nouvelle technologie de génération d'eau atmosphérique et ont déclaré qu'il s'agissait d'une solution efficace pour résoudre les problèmes de pénurie et de pollution de l'eau dans le monde.

Pour mener à bien leur grande ambition pour l'humanité, selon laquelle « partout où il y a de l'air, il y a de l'eau potable », Heaven Springs Dynasty Harvest Group et d'autres ONG ont créé l'Alliance pour les droits de développement de l'eau atmosphérique (« Atmospheric Water Development Rights Alliance ») et demandent des participations et des soutiens à différents pays afin qu'ils investissent, coopèrent et développent l'industrie de la production d'eau atmosphérique.

