Varroc Lighting Systems renforce sa présence à l'international avec une nouvelle usine au Maroc







- Varroc Lighting Systems construit une usine et un centre de développement à la pointe de la technologie dans la région de Tanger

- Cette usine produira des phares et des feux arrière pour les clients actuels et futurs au Maroc et en Europe du Sud

PLYMOUTH, Michigan, le 14 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Varroc Lighting Systems renforce sa présence à l'heure où elle établit un centre de fabrication et de développement de produits au Maroc. Ce projet est la dernière étape en date de l'initiative de l'entreprise visant à renforcer ses capacités à l'international en tant que grand développeur et fabricant de systèmes d'éclairage extérieur de prochaine génération destinés à l'industrie automobile.

Cette usine sera située dans la « Tanger Automotive City », un grand centre industriel offrant des liens essentiels avec l'Europe du Sud grâce au « Tanger-Med Port », l'un des plus grands ports d'Afrique. Une fois construits, l'usine et le centre de développement devraient créer des centaines d'emplois pour toute une série de fonctions. Ces installations ont été annoncées lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 11 décembre 2017 à Casablanca sous l'égide de Son Altesse royale le roi Mohammed VI.

« C'est un moment historique pour notre entreprise, qui reflète les grands progrès que nous avons réalisés au cours des cinq années pendant lesquelles nous avons opéré sous le Varroc Group », explique Stephane Vedie, PDG de Varroc Lighting Systems. « Les installations au Maroc favoriseront aussi bien la croissance locale au Maroc que celle de nos clients en Europe du Sud. Allier une technologie de pointe et la proximité géographique de l'Europe nous permettra de proposer des produits compétitifs qui nous aideront à renforcer notre position auprès des clients existants et futurs. Nous entendons nous trouver là où nos clients ont besoin de nous. »

En 2017, Varroc Lighting Systems s'est fixée comme priorité de renforcer son empreinte à l'international à des endroits compétitifs. Son expansion au Maroc survient après la récente annonce de l'ouverture d'un nouveau centre de développement de produits à Cracovie (Pologne), ainsi qu'une nouvelle usine à Sorocaba (Brésil).

A PROPOS DE VARROC LIGHTING SYSTEMS

Varroc Lighting Systems est un grand fournisseur mondial de solutions d'éclairage novatrices pour les automobiles et les deux-roues, et qui contribue à une amélioration permanente de la sécurité, de la mobilité et du style. Avec son siège à Plymouth dans le Michigan (États-Unis), la société compte plus de 7 200 employés à travers le monde, avec des opérations en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Elle apporte sur le marché traditionnel de l'automobile une technologie de pointe avec des solutions de haute qualité à des prix compétitifs. Varroc Lighting Systems est un membre clé de la famille d'entreprises de pièces automobiles du Group Varroc.

Visitez www.varroclighting.com pour davantage d'informations.

CONTACT : Luke David Thomas

Portable : 313-265-1047

luke.thomas@edelman.com

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 06:30 et diffusé par :