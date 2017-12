JA Solar établit un nouveau record mondial en matière de puissance de sortie pour des modules à 60 cellules, assemblés à l'aide de cellules photovoltaïques au silicium monocristallin de technologie PERC







BEIJING, le 14 décembre 2017 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd., l'un des fabricants de produits solaires à haut rendement parmi les plus importants au monde, a annoncé ce jour que la puissance de sortie de ses modules photovoltaïques à 60 cellules assemblés par cellules photovoltaïques en silicium monocristallin de technologie PERC a dépassé les 325 W. La puissance de sortie actuelle de 326,67 W, mesurée et certifiée par TUV SUD, établit un nouveau record mondial en matière de modules photovoltaïques en silicium monocristallin à 60 cellules.

Grâce à l'invention et l'innovation, JA Solar, l'un des plus importants fabricants de produits photovoltaïques au monde, a contribué à développer des technologies photovoltaïques de pointe. En 2010, l'entreprise a déposé une demande d'invention pour la structure industrielle de ses cellules à technologie PERC et ses moyens de production ; le brevet a été accordé par le Bureau des brevets et des marques déposées du Bureau national des propriétés intellectuelles de la Chine en 2012. En 2013, JA Solar a été la première entreprise à dépasser une barrière de rendement de conversion de 20 %, pour la version industrielle des cellules solaires de technologie PERC, en utilisant un procédé de métallisation par sérigraphie ; elle a démarré une production en masse de cellules et de modules basés sur la technologie PERC au cours de l'année suivante. JA Solar détient également les droits de propriété intellectuelle des cellules bifaces de technologie PERC avec un brevet chinois octroyé par le Bureau national des propriétés intellectuelles de la Chine en 2016.

Au cours des dernières années, la technologie PERC s'est de plus en plus convertie en une approche générale pour des produits photovoltaïques au rendement élevé. Selon SEMI PVITR, les produits de technologie PERC représenteront 40 % des expéditions totales de produits d'ici 2020. Les progrès de la technologie PERC et son adoption généralisée ont eu un impact significatif sur la production d'énergie solaire, en termes de réduction des coûts d'énergie uniformisés et de parité du réseau. Actuellement, la puissance moyenne de sortie qu'offrent les modules photovoltaïques à 60 cellules assemblés avec des cellules photovoltaïques en silicium monocristallin de technologie PERC de JA Solar est de 300 W. Ce record mondial fraîchement établi est le résultat de l'engagement indéfectible de JA Solar en faveur de l'amélioration continue des performances, de ses efforts soutenus en matière de R et D et de son dynamisme pour faire progresser la technologie photovoltaïque. Il résulte également de la préparation en vue de relever le défi technologique de l'initiative « Front Runner » (« Chef de file »), en tant que vitrine de l'industrie photovoltaïque présentée par le gouvernement chinois. Depuis son lancement officiel, la technologie PERC est le produit favori de l'initiative. En 2016, JA Solar, en tant que plus grand fournisseur de modules de ce projet, a fourni 422 MW en modules photovoltaïques, 40 % d'entre eux étant en silicium monocristallin de technologie PERC, pour la première phase de démonstration de 1 GW de cette initiative « Front Runner ».

« Le fait d'établir un nouveau record mondial, grâce à une puissance de sortie de plus de 325 W à partir d'un module photovoltaïque de 60 cellules en silicium monocristallin de technologie PERC, marque la réussite de la technologie PERC », a déclaré le Dr Wei Shan, directeur de la technologie chez JA Solar. « C'est également une preuve des efforts inégalés de JA Solar, qui mettent l'accent sur le développement de produits photovoltaïques à haut rendement et rentables, pour répondre à la demande toujours croissante d'énergie propre, à travers l'innovation technologique et l'amélioration continue de la performance ; JA Solar s'engage depuis toujours à fournir à ses clients des produits photovoltaïques de haute performance, fiables et de grande qualité. »

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 06:16 et diffusé par :