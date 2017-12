Lancement officiel de l'itinéraire Beijing - Brisbane d'Air China







BEIJING, le 14 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le 10 décembre 2017, Air China a organisé une cérémonie de lancement du vol inaugural de son nouvel itinéraire entre Beijing et Brisbane. De nombreux invités de marque ont participé à la cérémonie et notamment Andrew Hogg, directeur général régional de l'Asie du Nord chez Tourism Australia ; Nick Elliott, dirigeant du service des affaires gouvernementales de Tourism and Events Queensland ; Charley Shen, directeur de la région de la Chine élargie auprès de Tourism and Events Queensland ; et Xulun Hou, vice-président d'Air China.

Lors de la cérémonie de lancement, le vice-président d'Air China, Xulun Hou, a remarqué : « Ce nouvel itinéraire entre Beijing et Brisbane est le sixième itinéraire sans escale d'Air China entre la Chine et l'Australie. Brisbane est également la troisième destination australienne d'Air China après Sydney et Melbourne. L'établissement de ce nouvel itinéraire fait partie de l'expansion mondiale du réseau d'itinéraires d'Air China et de l'amélioration des liaisons entre la Chine et l'Australie. Le lancement de l'itinéraire fournira une liaison de transport pratique qui devrait inciter aux échanges, à la coopération commerciale et au tourisme entre Beijing et le Queensland. »

Leanne Coddington, PDG de Tourism and Events Queensland, a déclaré : « C'est le tout premier couloir aérien entre la capitale de la Chine, Beijing, et Brisbane, la capitale de l'État du Queensland. Cela représente un événement majeur pour l'État du Queensland. Nous prévoyons que le nouvel itinéraire transporte près de 170 000 nouveaux visiteurs vers le Queensland au cours des quatre prochaines années. L'itinéraire permet aux touristes chinois d'atteindre plus facilement Brisbane, qui est une passerelle vers la Gold Coast, les îles Whitsunday et d'autres destinations touristiques réputées. Les visiteurs chinois se trouvent à présent à seulement une demi-journée du climat tempéré du Queensland, des plages préservées et de l'époustouflante Grande barrière de corail. »

En outre, la conclusion récente d'un accord de libre-échange et le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Australie pointent vers une plus grande coopération bilatérale et une augmentation des échanges. Ces dernières années, le nombre de touristes chinois visitant l'Australie a connu une croissance à deux chiffres ; les flux aller-retour de touristes entre les deux pays ont enregistré un nombre impressionnant de deux millions de voyages en 2016. Cette année marque le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Australie ainsi que « l'année du tourisme sino-australien ». Le lancement du nouvel itinéraire Beijing - Brisbane devrait contribuer à promouvoir les relations commerciales bilatérales, la coopération entre les entreprises et le tourisme. Il fournira également une liaison de transport pratique pour les voyageurs d'affaires, les étudiants étrangers et les touristes qui voyagent entre les deux hémisphères.

Ces dernières années, Air China a amplifié son réseau mondial d'itinéraires et exploite actuellement des vols vers les quatre plateformes majeures que sont Beijing, Chengdu, Shanghai et Shenzhen. La société a également élargi son offre d'itinéraires entre la Chine et l'Australie. Pour le moment, Air China exploite des itinéraires sans escale de Beijing, Shanghai et Chengdu vers Sydney et Melbourne, gérant plus de 40 vols de passagers hebdomadaires entre la Chine et l'Australie. En tant que transporteur Star Alliance, Air China peut également offrir des itinéraires vers 1330 destinations dans 190 pays. Comme toujours, Air China reste engagé pour proposer des services de vols fiables, confortables et agréables aux passagers, tout en offrant une touche personnelle.

Information des vols :

Le nouvel itinéraire entre Beijing et Brisbane sera exploité sous les numéros de vols CA795/796 quatre fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi et dimanche). Les vols sortants partiront de Beijing à 2h30 et arriveront à Brisbane à 15h10. Les vols entrants partiront de Brisbane à 19h30 et arriveront à Beijing à 4h45 le jour suivant. Toutes les heures sont indiquées en heures locales. Tous les vols sont exploités par le biais d'un aéronef Airbus 330-200.

