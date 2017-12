En 2018, Infomaniak engagera 40 collaborateurs, soit une augmentation de 51% de ses effectifs.







GENÈVE, December 14, 2017 /PRNewswire/ --

Objectif: conquérir le marché européen du cloud.

Fort d'une solide croissance depuis sa création, l'hébergeur suisse compte franchir une nouvelle étape dans son développement. En investissant massivement dans ses ressources humaines, l'entreprise capitalise sur l'avenir et ambitionne de se positionner parmi les leaders européens pour les services d'hébergement, de cloud et de sauvegarde de données.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/619721/Infomaniak_Logo.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/619720/Infomaniak_Network_SA.jpg )

Les 40 nouveaux collaborateurs rejoindront le département Recherche & Développement (R&D) de l'entreprise, dont l'objectif est d'étendre les services cloud (PaaS, IaaS) destinés aux professionnels tels que les PME ou les agences Web. Ils contribueront également à la finalisation d'un service de stockage cloud entièrement suisse pour le grand public. Ce service viendra concurrencer des acteurs bien établis comme Dropbox puisqu'un nombre croissant d'entreprises acceptent d'externaliser la gestion de leurs fichiers et données à des professionnels, capables de garantir sécurité, stabilité et accès ultrarapides.

De plus, ces employés développeront des nouveaux services liés aux noms de domaines qui restent une priorité. Il s'agira notamment d'offrir une confidentialité totale au détenteur d'un domaine ou une garantie de ne jamais le perdre, même quand on oublie de payer sa facture. Enfin, ils amélioreront le service de diffusion de newsletters à des prix extrêmement compétitifs, lancé en été 2016, qui rencontre un fort succès. De nouvelles fonctions avancées, telles qu'un éditeur de scénarios ou des tests A/B vont être ajoutées à ce service pour répondre aux attentes des clients. Bien sûr, l'hébergement reste une priorité pour l'entreprise puisqu'il représente l'un des produits les plus importants.

L'importance de la R&D

Lorsqu'on se représente Infomaniak, la société qui héberge plus de 150'000 sites internet et qui gère plus d'un million d'adresses email, on la réduit trop souvent à ses datacenters, un concentré de technologies et des centaines de serveurs. Pourtant le coeur de ce système, la force vive de l'entreprise, ce sont ses 78 collaborateurs distribués en quatre départements: la R&D (55% de l'effectif total), le support (38%) et le management (7%).

En consacrant plus de la moitié de ses effectifs à la recherche et au développement de nouveaux produits, Infomaniak fait figure d'exception parmi les hébergeurs suisses. Cet imposant département R&D reflète la stratégie de l'entreprise qui préfère créer ses propres outils. L'objectif est de maîtriser tous les échelons de son architecture informatique, permettant par exemple de gérer des centaines de services de cloud, diffuser des milliers de flux streaming audio/vidéo ou envoyer chaque jour des millions d'emails. Le "fait maison" n'est pas seulement un argument de vente mais il séduit et réduit considérablement le risque d'incident lié à l'utilisation de produits tiers, sur lesquels Infomaniak n'aurait aucune maîtrise.

Par ailleurs, cette capacité d'innovation permet de répondre rapidement aux attentes du marché puisque le développement des services personnalisés peut ensuite être proposé à l'ensemble de la clientèle. C'est le cas par exemple de la prestation "très haute disponibilité" qui assure une fiabilité sans faille aux services hébergés.

Management repensé et autofinancement à 100%

Afin de se concentrer sur des projets stratégiques comme la création de services et le développement de marchés, Boris Siegenthaler le fondateur d'Infomaniak, a transmis la direction opérationnelle de l'entreprise à Marc Oehler. Ce dernier a rejoint Infomaniak en 2004 en tant que collaborateur du support technique, un poste qui lui a permis d'acquérir une expertise sur tous les services de l'entreprise. Promu responsable de produit, il a notamment contribué au lancement des nouvelles offres d'hébergement web, email et cloud. De 2015 à 2017, Marc a été responsable de la clientèle avant de devenir Chief Operating Officer. En place depuis quelques mois, il a mis en place un modèle d'organisation fonctionnant avec des équipes dites "agiles", c'est-à-dire sans hiérarchie classique et orientée résultat. Cette réorganisation vise à favoriser l'innovation technologique et la rapidité de réalisation des projets.

Avec un chiffre d'affaires en croissance, estimé à CHF 19.5 millions pour l'année 2017, Infomaniak présente une excellente santé financière. La fin du financement de son dernier datacenter lui permet d'envisager le recrutement de ces 40 collaborateurs en toute confiance. Boris Siegenthaler précise: "mon objectif est de poursuivre notre croissance en maintenant des investissements importants dans la société. Le marché européen présente de nombreuses opportunités commerciales et nous réalisons déjà un quart du chiffre d'affaires hors de nos frontières. Je suis convaincu que le renforcement de nos équipes permettra à la société d'entrer dans un nouveau cycle d'innovations et que nous allons gagner des parts de marché".

A propos d'Infomaniak

Infomaniak Network SA est le premier hébergeur de Suisse et héberge plus d'un million d'adresses email et 250'000 noms de domaines. Active dans toute l'Europe, l'entreprise est basée à Genève et emploie 80 collaborateurs. L'hébergeur est certifié ISO 14001 et ISO 50001 et possède trois centres de données écologiques qui sont refroidis exclusivement par de l'air ambiant et alimentés par de l'énergie renouvelable. https://www.infomaniak.com

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 05:35 et diffusé par :