Duchesnay fait un don de 15 000 $ à Moisson Laurentides

BLAINVILLE, QC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les employés et la direction de l'entreprise pharmaceutique québécoise Duchesnay de Blainville, spécialisée en santé de la femme, ont annoncé hier l'attribution d'un don de 15 000 $ à la banque alimentaire Moisson Laurentides dans le cadre de la Grande guignolée des médias 2017.



Depuis maintenant sept ans, Duchesnay a fait don de plus de 52 000 $ à Moisson Laurentides. Les activités de collecte de fonds de l'entreprise sont déployées tout au long de l'année grâce à un comité d'employés dévoués et énergiques. Moisson Laurentides vient en aide à plus de 21 700 personnes chaque mois, dont 36,5 % sont des enfants.



« Duchesnay est très fière de contribuer à cette cause importante qui fait toute la différence pour les familles dans le besoin », précise Carole Boyer, Vice-présidente Affaires corporatives et Communications chez Duchesnay. « Soutenir les organismes caritatifs locaux fait partie intégrale des valeurs de notre entreprise », conclut madame Boyer.

Duchesnay contribue à différentes initiatives de recherche scientifique et activités de formation et de sensibilisation. L'entreprise encourage ses employés à s'impliquer dans diverses causes et soutient leurs initiatives.



À propos de Duchesnay

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique québécoise spécialisée forte d'un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu'à tout récemment, son principal centre d'intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Aujourd'hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différentes étapes de leur vie. Pour information, visitez https://www.duchesnay.com/fr/.

À propos de Moisson Laurentides

Moisson Laurentides est une banque alimentaire qui sollicite et recueillit des denrées sur le territoire des Laurentides pour les redistribuer ensuite à près de 79 organismes locaux dûment accrédités répartis dans les huit MRC des Laurentides et dans la MRC de Lanaudière. Ces organismes et comptoirs alimentaires s'assurent, à leur tour, de donner nourriture et denrées aux familles de leur communauté qui sont dans le besoin. Pour information, visitez www.moissonlaurentides.org.

