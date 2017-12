Le maire de Val-d'Or présidera le Comité sur la forêt de l'UMQ







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) annonce la nomination du maire de Val-d'Or, monsieur Pierre Corbeil, à titre de président du Comité sur la forêt de l'Union.

« Je félicite mon collègue de Val-d'Or et je lui souhaite le meilleur succès pour relever ce nouveau défi. Sa connaissance des réalités forestières et son sens politique aiguisé en font un candidat tout naturel pour accomplir ce mandat. L'année 2018 sera une année d'élections générales au Québec, et les enjeux liés au développement du secteur forestier feront fort probablement partie de la Plateforme municipale que je présenterai en mai prochain lors des prochaines assises annuelles de l'UMQ à Gatineau », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

« Je suis honoré de la confiance que m'ont témoignée mes collègues du conseil d'administration de l'UMQ en m'invitant à présider ce comité névralgique pour le développement durable du Québec. Alors que le conflit sur le bois d'oeuvre n'est toujours pas résolu et que le secteur forestier fait face à d'importants défis, il est essentiel que les communautés forestières se serrent les coudes et parlent d'une voix forte et concertée », a ajouté Monsieur Corbeil, qui agit également comme administrateur de l'UMQ pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Soulignons par ailleurs qu'à la suite de l'élection municipale du 5 novembre dernier, une dizaine de nouvelles élues et nouveaux élus de toutes les régions forestières du Québec se joindront au comité :

M. Yves Montigny , maire de Baie-Comeau ;

, maire de ; M. Pascal Cloutier , maire de Dolbeau-Mistassini ;

, maire de ; M. Pierre-David Tremblay , maire de La Tuque ;

, maire de ; Mme Francine Fortin , mairesse de Maniwaki ;

, mairesse de ; M. Daniel Bourdon , maire de Mont-Laurier ;

, maire de ; M. Alain Thibault , maire de Port-Cartier ;

, maire de ; M. Denis Charrette , maire de Rivière-Rouge;

, maire de Rivière-Rouge; M. Sabin Côté, maire de Roberval ;

; Mme Diane Dallaire , mairesse de Rouyn-Noranda ;

, mairesse de ; M. Luc Gibbons , maire de Saint-Félicien.

L'UMQ leur souhaite la bienvenue et compte sur leur collaboration afin d'alimenter les réflexions et travaux du comité. Elle tient par ailleurs à souligner la contribution des membres sortants et à les remercier pour leur engagement au cours des dernières années.

Les membres du Comité sur la forêt de l'UMQ se réuniront au cours des prochaines semaines pour faire le point sur les dossiers prioritaires pour les communautés forestières et établir leur plan d'action pour 2018.

Rappelons que le Comité sur la forêt de l'UMQ, créé en 2015, est composé d'une vingtaine d'élues et élus des principales régions forestières du Québec.

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

